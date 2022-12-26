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Свиной грипп превалирует над ковидом в Белгородской области

Сегодня, 11:52
Фото: 1MI
О распространении свиного гриппа в Белгородской области во время брифинга рассказал министр регионального здравоохранения Андрей Иконников.

Как сообщил Андрей Иконников, самым распространённым штаммом гриппа в Белгородской области является штамм H1N1 — это свиной грипп. При заболевании им возможны следующие осложнения: пневмония, обострение хронических заболеваний, которые затем могут перейти в опасную стадию.

В прошлом году превалировал ковид. В этом году, получается, что грипп превалирует над ковидом. В прошлом всё было наоборот — гриппа вообще не было.
Андрей Иконников

Также, по словам министра, ковид, грипп и ОРВИ схожи по симптоматике, поэтому для определения точного заболевания используют знакомые всем белгородцам ПЦР-тесты.

Напомним, что в Белгородской области стабилизировалась заболеваемость гриппом. Чаще всего им продолжают заболевать люди старше 15 лет.

Какие белгородцы чаще остальных болеют гриппом
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#Артем Черненко#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Андрей иконников#Грипп#Ковид#Заболеваемость гриппом и орви
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