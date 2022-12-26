Свиной грипп превалирует над ковидом в Белгородской области

Как сообщил Андрей Иконников, самым распространённым штаммом гриппа в Белгородской области является штамм H1N1 — это свиной грипп. При заболевании им возможны следующие осложнения: пневмония, обострение хронических заболеваний, которые затем могут перейти в опасную стадию.