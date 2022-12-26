Свиной грипп превалирует над ковидом в Белгородской области

Как сообщил Андрей Иконников, самым распространённым штаммом гриппа в Белгородской области является штамм H1N1 — это свиной грипп. При заболевании им возможны следующие осложнения: пневмония, обострение хронических заболеваний, которые затем могут перейти в опасную стадию.
В прошлом году превалировал ковид. В этом году, получается, что грипп превалирует над ковидом. В прошлом всё было наоборот — гриппа вообще не было.
Андрей Иконников
Также, по словам министра, ковид, грипп и ОРВИ схожи по симптоматике, поэтому для определения точного заболевания используют знакомые всем белгородцам ПЦР-тесты.
Напомним, что в Белгородской области стабилизировалась заболеваемость гриппом. Чаще всего им продолжают заболевать люди старше 15 лет.