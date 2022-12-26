Судебное заседание по спору ЦЭБа и «Флагмана» пройдёт в феврале

Заседание пройдёт в 14:30 в здании Арбитражного суда. Помимо двух сторон участие в деле в статусе третьего лица без собственных требований примет Управление по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области.
Суд, с учётом мнения сторон и имеющихся в деле доказательств, считает дело подготовленным к судебному разбирательству.
Определение Арбитражного суда
В случае, если стороны придут к мировому соглашению, истцу вернут из федерального бюджета 70% суммы от уплаченной им госпошлины.
Напомним, что ЦЭБ требует с ООО «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало якобы неосновательное обогащение. «Флагман», в свою очередь, подал ответный иск о взыскании с ЦЭБа задолженности в размере 97 млн рублей.
Отметим также, что из-за «мусорной войны» жители Старого Оскола стали жаловаться на появившиеся на улицах города кучи ТКО.