Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Судебное заседание по спору ЦЭБа и «Флагмана» пройдёт в феврале

Сегодня, 13:53
Фото: 1MI
Как стало известно из определения Арбитражного суда Белгородской области, судебное заседание арбитражного суда первой инстанции между ЦЭБом и «Флагманом» пройдёт в Белгороде 15 февраля.

Заседание пройдёт в 14:30 в здании Арбитражного суда. Помимо двух сторон участие в деле в статусе третьего лица без собственных требований примет Управление по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области.

Суд, с учётом мнения сторон и имеющихся в деле доказательств, считает дело подготовленным к судебному разбирательству.
Определение Арбитражного суда

В случае, если стороны придут к мировому соглашению, истцу вернут из федерального бюджета 70% суммы от уплаченной им госпошлины.

Напомним, что ЦЭБ требует с ООО «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало якобы неосновательное обогащение. «Флагман», в свою очередь, подал ответный иск о взыскании с ЦЭБа задолженности в размере 97 млн рублей.

Отметим также, что из-за «мусорной войны» жители Старого Оскола стали жаловаться на появившиеся на улицах города кучи ТКО.

«Флагман» заявил об ответном иске к белгородскому ЦЭБ
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском мусоросортировочном комплексе «Флагман» назначили нового гендиректораСотрудники белгородского завода «Флагман» боятся, что их лишат работыКонстантин Полежаев высказался об остановке работы белгородского «Флагмана»
#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Суд#Белгородская область#Флагман#ООО «ЦЭБ»#Арбитражный суд#Мусор
Подпишитесь
«Обманывать нельзя». Гладков выгнал с планёрки замминистра строительства Губарева
Сегодня, 08:24
Белгородцам звонят из «департамента ЖКХ» и угрожают не впускать в убежища за долги
Сегодня, 08:41
Гладков подарил щенка корги пострадавшей при обстреле Белгорода семье
Сегодня, 14:11
Белгородская область не попала в топ-10 итогового рейтинга регионов РФ
Сегодня, 07:22
Новогоднее настроение? Гладков похвалил белгородских министров
Сегодня, 07:27
В белгородском правительстве определились с министром экономразвития
Сегодня, 11:55