СМИ: у главы разведки Буданова нашли карту с «украинскими» Курском и Белгородом

С начала СВО в информационном поле не раз появлялись слухи о том, что ВСУ будут наступать на Белгородскую область. Губернатор не раз комментировал эти домыслы и просил доверять только официальным источникам информации. Слухи о наступлении ВСУ на Шебекино ранее опровергал и глава муниципалитета Владимир Жданов.