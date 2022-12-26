СМИ: у главы разведки Буданова нашли карту с «украинскими» Курском и Белгородом

У руководителя ГУ разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова обнаружили в кабинете карту, на которой к соседнему государству якобы «присоединили» Белгородскую и Курскую области, а также Кубань. Об этом издание пишет со ссылкой на украинских журналистов.
Российские территории были обведены чёрным маркером вместе с Украиной. Чёткого ответа на то, что это значит, Кирилл Буданов не дал. «Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет», — отметил он.
С начала СВО в информационном поле не раз появлялись слухи о том, что ВСУ будут наступать на Белгородскую область. Губернатор не раз комментировал эти домыслы и просил доверять только официальным источникам информации. Слухи о наступлении ВСУ на Шебекино ранее опровергал и глава муниципалитета Владимир Жданов.
В Белгородской области продолжаются тренировки теробороны, а также строительство оборонительных сооружений. Фотографиями с места ранее поделился глава региона.