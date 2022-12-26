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СМИ: у главы разведки Буданова нашли карту с «украинскими» Курском и Белгородом

Сегодня, 10:28
Фото: 1MI
Помимо Белгородской и Курской областей, на карте чёрным маркером к Украине якобы ещё «присоединили» Кубань. Чёткого ответа на то, что это значит, глава управления разведки не дал, пишет «Московский комсомолец».
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СВО

У руководителя ГУ разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова обнаружили в кабинете карту, на которой к соседнему государству якобы «присоединили» Белгородскую и Курскую области, а также Кубань. Об этом издание пишет со ссылкой на украинских журналистов.

Российские территории были обведены чёрным маркером вместе с Украиной. Чёткого ответа на то, что это значит, Кирилл Буданов не дал. «Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет», — отметил он.

С начала СВО в информационном поле не раз появлялись слухи о том, что ВСУ будут наступать на Белгородскую область. Губернатор не раз комментировал эти домыслы и просил доверять только официальным источникам информации. Слухи о наступлении ВСУ на Шебекино ранее опровергал и глава муниципалитета Владимир Жданов.

В Белгородской области продолжаются тренировки теробороны, а также строительство оборонительных сооружений. Фотографиями с места ранее поделился глава региона. 

Планируется ли наступление на Белгородскую область?
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Курская область#Кубань#Украина#Кирилл Буданов#Карта#Маркер
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