Школьники Белгорода смогут бесплатно посещать музеи

В мэрии Белгорода рассказали, что дети дошкольного и школьного возраста смогут посещать музеи бесплатно. Ребята при этом должны быть в возрасте до 14 лет и учиться в областном центре.
Согласно документу, бесплатным будет посещение муниципальных бюджетных учреждений культуры музейно-выставочного типа. Речь об экскурсиях, музейных уроках и других культурно-образовательных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что школьники в регионе могут посещать музеи без оплаты. В список учреждений вошли историко-краеведческий, литературный, художественный музеи, музей народной культуры, музей-диорама.