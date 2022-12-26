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Школьники Белгорода смогут бесплатно посещать музеи

Сегодня, 13:30
Фото: 1MI
Бесплатное посещение предусмотрено для детей до 14 лет, которые обучаются в областном центре. Соответствующее постановление опубликовали в городской администрации.

В мэрии Белгорода рассказали, что дети дошкольного и школьного возраста смогут посещать музеи бесплатно. Ребята при этом должны быть в возрасте до 14 лет и учиться в областном центре.

Согласно документу, бесплатным будет посещение муниципальных бюджетных учреждений культуры музейно-выставочного типа. Речь об экскурсиях, музейных уроках и других культурно-образовательных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что школьники в регионе могут посещать музеи без оплаты. В список учреждений вошли историко-краеведческий, литературный, художественный музеи, музей народной культуры, музей-диорама.

Белгородские школьники смогут бесплатно посещать музеи региона
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