С начала года в Белгородской области зафиксировали девять случаев гриппа птиц

По словам Невзоровой, в начале текущего года были выявлены девять положительных случаев гриппа птиц. Вся эта птица была либо синантропная (дикая), либо на небольшом хозяйственном комплексе индивидуального предпринимателя.
Были два положительных случая по птицам, которые выращивали в своём дворе. Всё остальное — дикие птицы. Мы обнаружили особо патогенный грипп, но при этом распространения или каких-то вспышек на территории Белгородской области не было — ни в личных хозяйствах, ни в холдингах.
Виктория Невзорова
Напомним, ранее трупы голубей обнаружили в микрорайоне Солнечный в Старом Осколе. Как рассказали в администрации городского округа, птиц проверили на наличие птичьего гриппа. Его не обнаружили.