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Подорвавшегося на опасном предмете 14-летнего белгородца продолжат лечить в Москве

Сегодня, 19:35
Фото: 1MI
Подросток уже находится в медучреждении Москвы, сообщил в прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев.

В вечернем прямом эфире глава администрации Белгородского района сообщил, что пострадавшего 24 декабря подростка перевезли в больницу Москвы. Там продолжат его лечение.

Михей жил в селе Щетиновка, а после первых обстрелов уехал с семьёй в Ивню. На днях приехал обратно в село навестить отца, но во время прогулки прошёл не в ту сторону и наступил на неустановленный взрывоопасный предмет. Сейчас Михей находится на лечении в Москве. Его мама и наши представители района находятся вместе с ним.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, что 24 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях о несчастном случае, произошедшем в селе Щетиновка. 14-летний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет и получил ранения лица и ступни. 25 декабря стало известно, что ребёнку ампутировали повреждённую ступню.

Наступивший на «опасный предмет» белгородский подросток лишился ступни
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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Белгородский район#Владимир перцев#Лечение
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