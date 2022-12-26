Подорвавшегося на опасном предмете 14-летнего белгородца продолжат лечить в Москве

В вечернем прямом эфире глава администрации Белгородского района сообщил, что пострадавшего 24 декабря подростка перевезли в больницу Москвы. Там продолжат его лечение.
Михей жил в селе Щетиновка, а после первых обстрелов уехал с семьёй в Ивню. На днях приехал обратно в село навестить отца, но во время прогулки прошёл не в ту сторону и наступил на неустановленный взрывоопасный предмет. Сейчас Михей находится на лечении в Москве. Его мама и наши представители района находятся вместе с ним.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, что 24 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях о несчастном случае, произошедшем в селе Щетиновка. 14-летний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет и получил ранения лица и ступни. 25 декабря стало известно, что ребёнку ампутировали повреждённую ступню.