Подорвавшегося на опасном предмете 14-летнего белгородца продолжат лечить в Москве

Напомним, что 24 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях о несчастном случае, произошедшем в селе Щетиновка. 14-летний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет и получил ранения лица и ступни. 25 декабря стало известно, что ребёнку ампутировали повреждённую ступню.