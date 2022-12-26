Пенсионер Лебединец выбыл из конкурса на должность мэра Белгорода из-за возраста

Пенсионер Анатолий Лебединец выбыл из конкурса на должность мэра Белгорода. Его не допустили на следующий этап из-за возраста. Белгородцу 67 лет, а по закону предельный возраст составляет до 65 лет.
Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия. Сегодня, 26 декабря, она оценила полноту и достоверность представленных документов, а также соответствие претендентов квалификационным требованиям.
По итогам первого этапа конкурса на второй допустили троих кандидатов. Это врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. На следующем этапе им предстоит пройти личные собеседования.
Комиссия продолжит работу 27 декабря. Кандидаты представят свои программы развития города и проект организации работы мэрии.
Напомним, что имя нового мэра станет известно на внеочередной сессии 17 января.