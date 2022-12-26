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Пенсионер Лебединец выбыл из конкурса на должность мэра Белгорода из-за возраста

Сегодня, 09:48
Фото: пресс-служба горсовета Белгорода

Троих кандидатов допустили ко второму этапу конкурса на должность мэра Белгорода

На следующий этап конкурса не прошёл Анатолий Лебединец. Причина — возраст, ему 67 лет. Таким образом, дальше прошли три кандидата: врио мэра Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Сошенко, сообщили в пресс-службе горсовета.

Пенсионер Анатолий Лебединец выбыл из конкурса на должность мэра Белгорода. Его не допустили на следующий этап из-за возраста. Белгородцу 67 лет, а по закону предельный возраст составляет до 65 лет.

Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия. Сегодня, 26 декабря, она оценила полноту и достоверность представленных документов, а также соответствие претендентов квалификационным требованиям.

По итогам первого этапа конкурса на второй допустили троих кандидатов. Это врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. На следующем этапе им предстоит пройти личные собеседования.

Комиссия продолжит работу 27 декабря. Кандидаты представят свои программы развития города и проект организации работы мэрии.

Напомним, что имя нового мэра станет известно на внеочередной сессии 17 января.

Фото: пресс-служба горсовета Белгорода
Стало известно, кто выберет кандидатов на должность мэра Белгорода
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