«Обманывать нельзя». Гладков выгнал с планёрки замминистра строительства Губарева

Началось всё с 35-й школы Белгорода. Гладков сперва не вспомнил, что это за объект, на котором, по словам Губарева, «просел подрядчик». Оказалось, что губернатору об этой школе раньше вообще не рассказывали, хотя проблем с ней предостаточно.
Всем авансы дали по 50%. Более комфортных условий в жизни не бывает. Что значит «просел»? «Просели» только УКС и минстрой. С самого начала. Ни один человек, ни Базаров, ни Козлитина, мне про 35-ю школу слова не сказали. И сейчас вы мне приносите в конце года «приключение». Дальше что? Какие ещё объекты?
Вячеслав Гладков
Как попытался пояснить Губарев, не показывали объект как раз по той причине, что ранее он обозначен как проблемный не был. Гладкова такой подход удивил.
Чего вы не показывали? Вы меня… Чуть не сказал плохое слово. Вы меня обманывали с ФАПами, говорили, что проблемных два. Послал контрольное управление, оказалось, что их семь. Вы уже сорвали всё. Чего вы боитесь? Говорить, как плохо работаете?
Вячеслав Гладков
Гладков попросил также объяснить, зачем были спланировали объекты без сметной документации. Губернатор поразился работе Губарева: чиновник сперва заявил о двух проблемных объектах в Белгороде, а затем выяснилось, что их гораздо больше. Глава региона увидел здесь обман и потребовал замминистра покинуть планёрку.
Больше ко мне на совещания не приходите. У меня есть очень большие сомнения в вашей компетентности как специалиста. Вы ещё пытаетесь обмануть губернатора. Обманывать нельзя. Мне такие работники не нужны. Владимир Иосифович, выходите с планёрки.
Вячеслав Гладков
Гладков также отметил, что терпеть больше подобное не будет, а после объезда объектов 30 декабря «работы лишатся множество людей».
И Губарев вышел. После этого губернатор переключился на другую тему.
Напомним, что после срыва сроков строительства школ в Старом Осколе и Белгороде Гладков поручил провести в белгородском минстрое расследование.