«Обманывать нельзя». Гладков выгнал с планёрки замминистра строительства Губарева

Началось всё с 35-й школы Белгорода. Гладков сперва не вспомнил, что это за объект, на котором, по словам Губарева, «просел подрядчик». Оказалось, что губернатору об этой школе раньше вообще не рассказывали, хотя проблем с ней предостаточно.