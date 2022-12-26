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Новогоднее настроение? Гладков похвалил белгородских министров

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI

Губернатор Гладков отметил работу трёх белгородских министерств

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков назвал министерства, к которым у него нет замечаний. Также он отметил положительную динамику работы регионального министерства здравоохранения с приходом Андрея Иконникова.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, у него нет замечаний к работе министерств Елены Батановой (соцзащита) и Сергея Евтушенко (автомобильные дороги и транспорт). Также губернатор подчеркнул, что с приходом Андрея Иконникова наладилась работа в министерстве здравоохранения.

Посмотрите, какую динамику при Иконникове набрал минздрав. Это то министерство, которое только ленивый не ругал в 2020 году. Всё было плохо. Ни контрактаций, ни поставок. Ад был с поставками льготных медицинских препаратов и т. д. На сегодняшний день ни одной жалобы практически я не вижу. Если появляется, разбираемся — или не объяснили жителю, или завышенные требования, которые не соответствуют нормативам. Там, где министры уделяют большое внимание работе, и проблем нет.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Медицина#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Елена батанова#Сергей евтушенко#Препараты#Льготники#Министерство
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