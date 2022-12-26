Новогоднее настроение? Гладков похвалил белгородских министров

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, у него нет замечаний к работе министерств Елены Батановой (соцзащита) и Сергея Евтушенко (автомобильные дороги и транспорт). Также губернатор подчеркнул, что с приходом Андрея Иконникова наладилась работа в министерстве здравоохранения.