Новогоднее настроение? Гладков похвалил белгородских министров

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, у него нет замечаний к работе министерств Елены Батановой (соцзащита) и Сергея Евтушенко (автомобильные дороги и транспорт). Также губернатор подчеркнул, что с приходом Андрея Иконникова наладилась работа в министерстве здравоохранения.
Посмотрите, какую динамику при Иконникове набрал минздрав. Это то министерство, которое только ленивый не ругал в 2020 году. Всё было плохо. Ни контрактаций, ни поставок. Ад был с поставками льготных медицинских препаратов и т. д. На сегодняшний день ни одной жалобы практически я не вижу. Если появляется, разбираемся — или не объяснили жителю, или завышенные требования, которые не соответствуют нормативам. Там, где министры уделяют большое внимание работе, и проблем нет.
Вячеслав Гладков