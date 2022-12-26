Модульбанк дает бесплатную аналитику по продажам на маркетплейсах

В настоящее время бизнесмены могут анализировать статистику продаж своих конкурентов на маркетплейсах, оценивать обстановку на рынке и предсказывать продажи собственных товаров на Wildberries и OZON.
"МаркетМетрика" доступна в личном кабинете Модульбанка. Ее создавали на базе алгоритмов AML Technology. Услуга включена в тарифв банка для продавцов на маркетплейсах. Она останется бесплатной до начала 2023 года, пишет newsnn.ru.
"МаркетМетрика" позволяет подключаться к статистике продаж товаров на маркетплейсах. Здесь имеются в виду даты, периоды, товарные категории, бренды, продавцы и отдельная продукция. Там можно оценивать средние цены на рынке, понимать, какие товары реализуются лучше, по какой стоимости они уходят быстрее, зависят ли корректировки спроса от сезона, бренда, продавца и остальных факторов. Все эти данные позволят бизнесу создать лучшую стратегию деятельности на маркетплейсах и реализовывать больше продукции.
По словам члена правления Модульбанка Павла Семенова, "МаркетМетрика" - это один из первых продуктов кредитной организации для продавцов на маркетплейсах. Сервис ввели в эксплуатацию в середине минувшего года. С того времени он все время развивается. Платформа станет полезной для коммерсантов с любыми оборотами. Это могут быть новички или опытные продавцы. В отличие от прочих аналогичных решений на рынке "МаркетМетрика" сейчас бесплатна в рамках тарифов банка для селлеров.
В минувшем месяце Модульбанк осуществил переформатирование собственных продуктов для продавцов на маркетплейсах в линейку спецтарифов. Под этим нужно понимать специальные банковские условия, а также платформы, способные развивать торговую площадку, экономить на операционных затратах и повышать рентабельность.
Тарифы включают банковские услуги - бесплатный вывод прибыли с маркетплейсов на личные счета, возможность вести расчеты с контрагентами в валютах США, Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и евро.
Помимо этого, тариф дает доступ к нефинансовым услугам. В частности, в собственном центре дизайна с профессиональной фотостудией есть все для создания, анализа и оптимизации карточек товаров, помогут и с инфографикой.
Еще в тарифы входит помощь с закупками в КНР, Турции, Киргизии и Узбекистане. Модульбанк предоставляет своим клиентам услуги профессиональных бухгалтеров, у которых есть опыт работы на маркетплейсах. Клиентам помогут с сертификацией товара и логистическими услугами. Банк разработал собственные учебные курсы для продавцов. Он может предоставить услуги персонального менеджера для комплексной работы с магазином.