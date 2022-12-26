Модульбанк дает бесплатную аналитику по продажам на маркетплейсах

По словам члена правления Модульбанка Павла Семенова, "МаркетМетрика" - это один из первых продуктов кредитной организации для продавцов на маркетплейсах. Сервис ввели в эксплуатацию в середине минувшего года. С того времени он все время развивается. Платформа станет полезной для коммерсантов с любыми оборотами. Это могут быть новички или опытные продавцы. В отличие от прочих аналогичных решений на рынке "МаркетМетрика" сейчас бесплатна в рамках тарифов банка для селлеров.