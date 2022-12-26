Многодетной матери из Курской области начали помогать только после мобилизации сына

В Фатежском районе многодетной матери начали помогать только после того, как её второго сына мобилизовали. Тем не менее женщине всё ещё нужна помощь с дровами и сеном. Она держит коров и воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. Старшим ребятам уже больше 18 лет.
Как рассказала женщина, с дровами ей уже помогли фермер и курский депутат. Дров нужно ещё столько же — чтобы на зиму хватило. Но в целом семья не нуждается. 20-летний сын, который попал под частичную мобилизацию, прислал родным 50 тыс. рублей. Они купили линолеум и телевизор. Экс-супруг женщине не помогает. Подавать на алименты она не стала из-за болезни бывшего мужа.
Также курянка рассказала, что топит дом только дровами. Ей приходится сидеть дома и заботиться о детях, иногда ей привозят внука, поэтому дрова она не всегда может себе позволить. Депутату и фермеру она всё равно благодарна за помощь.
Со слов женщины, раньше ей не помогали. До мобилизации сына она звонила в лесничество. С его разрешения ей привозили валежник.