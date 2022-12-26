Многодетной матери из Курской области начали помогать только после мобилизации сына

Как рассказала женщина, с дровами ей уже помогли фермер и курский депутат. Дров нужно ещё столько же — чтобы на зиму хватило. Но в целом семья не нуждается. 20-летний сын, который попал под частичную мобилизацию, прислал родным 50 тыс. рублей. Они купили линолеум и телевизор. Экс-супруг женщине не помогает. Подавать на алименты она не стала из-за болезни бывшего мужа.