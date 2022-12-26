Новогодние каникулы в 2023 году в РФ для работающих граждан продлятся девять дней. Отметим, что 31 декабря и 1 января в этот раз приходятся на субботу и воскресенье. На работу нужно будет выйти 9 января.
В пресс-службе Минтруда РФ добавили, что выходные, которые совпали с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году следующим образом:
Как провести праздники и куда поехать отдыхать, мы писали ранее. Представители местных турфирм рассказали, какие направления в РФ белгородцы выбирают для новогоднего отдыха чаще всего. Это Сочи, Кавказ, Санкт-Петербург, Байкал. Большинство также выбрало катание на лыжах и сноубордах в горах.
А чем можно будет заняться в Белгороде, рассказали в мэрии. В афише на праздничные выходные — ярмарки, забеги и фестиваль вареников.