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Минтруд РФ ответил, сколько дней продлятся новогодние каникулы в 2023 году

Сегодня, 15:29
Фото: 1MI
Как заявили в федеральном ведомстве, праздничные выходные продлятся с 1 по 8 января, а так как 31 декабря — это суббота и нерабочий день, то каникулы увеличатся до девяти дней.

Новогодние каникулы в 2023 году в РФ для работающих граждан продлятся девять дней. Отметим, что 31 декабря и 1 января в этот раз приходятся на субботу и воскресенье. На работу нужно будет выйти 9 января.

В пресс-службе Минтруда РФ добавили, что выходные, которые совпали с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году следующим образом:

  • с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу);
  • с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).

Как провести праздники и куда поехать отдыхать, мы писали ранее. Представители местных турфирм рассказали, какие направления в РФ белгородцы выбирают для новогоднего отдыха чаще всего. Это Сочи, Кавказ, Санкт-Петербург, Байкал. Большинство также выбрало катание на лыжах и сноубордах в горах.

А чем можно будет заняться в Белгороде, рассказали в мэрии. В афише на праздничные выходные — ярмарки, забеги и фестиваль вареников.

Фото: телеграм-канал Минтруда РФ
Открытие ёлки, Рождественская ярмарка, зарядка с чемпионом: афиша на выходные
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#София Чугай#Общество#Новый год#Минтруд#Праздники#Отдых#Каникулы
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