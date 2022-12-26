Между коллективами белгородских школ поделили 100 млн рублей

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, на педагогической конференции, которая прошла в текущем году, было принято решение оценить вклад каждой белгородской школы в качество образования в области, результативность педагогов и учащихся. По итогам экспертной оценки был составлен рейтинг школ. Места в нём определили в зависимости от набранных баллов.