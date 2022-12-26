Между коллективами белгородских школ поделили 100 млн рублей

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, на педагогической конференции, которая прошла в текущем году, было принято решение оценить вклад каждой белгородской школы в качество образования в области, результативность педагогов и учащихся. По итогам экспертной оценки был составлен рейтинг школ. Места в нём определили в зависимости от набранных баллов.
Мы понимаем, что у нас есть разные школы — в областном центре, в удалённых сельских районах. Поэтому не все имеют равные условия с точки зрения возможностей. Поэтому оценку проводили отдельно для средних, основных и начальных школ с учётом их нахождения — в городах или сёлах. В этом году приняли решение выделить для поощрения коллективов школ 100 млн рублей.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что средства каждый коллектив школ должен получить до конца года. Данное поручение получил министр образования области Андрей Милёхин. По итогам рейтинга в номинации «Городская начальная общеобразовательная школа» лучшей стала прогимназия № 51 Белгорода. В номинации «Сельская начальная общеобразовательная школа» победу одержала Зиборовская начальная школа — детский сад имени воина — интернационалиста С. Ф. Санина Шебекинского горокруга. В номинации «Городская основная общеобразовательная школа» наградили основную общеобразовательную школу № 8 в Старом Осколе. А в номинации «Сельская основная общеобразовательная школа» — Терновскую основную общеобразовательную школу Яковлевского горокруга.
В номинации «Городская средняя общеобразовательная школа» победу одержали Центр образования № 15 Луч и лицей № 9 Белгорода, а в номинации «Сельская средняя общеобразовательная школа» — образовательный комплекс «Алгоритм успеха» и Дубовская СОШ Белгородского района с углублённым изучением отдельных предметов.
От всей души поздравляю вас. Передавайте поздравления коллективам, детям, родителям. Мы стараемся вкладываться в образование — в ремонты, в строительство новых школ. Как показывает практика, в трудные времена увеличивается внимание к образованию. Мы делам то же самое. Мы лучшие — и будем удерживать лидерскую позицию и дальше.
Вячеслав Гладков