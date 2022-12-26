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Латвия проявила интерес к белгородской растениеводческой продукции

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI
Об этом рассказала заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Елена Никитина. Она отметила, что всего в текущем году в Латвию было поставлено более 40 тысяч тонн растениеводческой продукции.
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Экспорт

По словам Никитиной, несмотря на сложные отношения с Евросоюзом, в этом году в плане экспорта растениеводческой продукции Латвия проявляла заметный интерес к российской продукции.

В этом году мы начали поставлять шрот соевый, шрот подсолнечный. Если в прошлом году эти значения были совсем небольшие, в этом году такой продукции было поставлено более 40 тысяч тонн. Чем это вызвано, сложно сказать, но, тем не менее, факты говорят сами за себя.
Елена Никитина

В целом в 2022 году экспортировано из Белгородской области 5539 партий (180,2 тысяч тонн) животноводческой продукции. Большую часть экспорта составили корма и кормовые добавки. Почти 141,4 тысячи тонн этой продукции отправили с начала года в страны Евросоюза, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Абхазию, ЛНР и ДНР.

Второе место по объёмам экспорта занимает мясная продукция.14,8 тысяч тонн мяса птицы и свинины отправили в Китай, Вьетнам, Гонконг, Азербайджан, Абхазию, Таджикистан. 11,35 тысячи тонн молочной продукции закупили Израиль, Китай, Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Азербайджан, Абхазия.

Также белгородские производители экспортируют прочую готовую продукцию (мёд, спред, майонез, продукты переработки яиц). Так в текущем году было отправлено 2,45 тысячи тонн на Украину, в Узбекистан, Азербайджан, Молдову, Таджикистан, Туркмению, Грузию, Румынию. Кроме того, в страны Евросоюза область традиционно поставляет сырьё животного происхождения. С начала года отправили 10,2 тысячи тонн данной продукции.

 

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#Кристина Семенчук#Экономика#Белгородская область#Елена никитина#Россельхознадзор белгородской области#Экспорт#Продукция#Латвия
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