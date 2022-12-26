Латвия проявила интерес к белгородской растениеводческой продукции

Об этом рассказала заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Елена Никитина. Она отметила, что всего в текущем году в Латвию было поставлено более 40 тысяч тонн растениеводческой продукции.

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