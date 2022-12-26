Кто поставил новогодние подарки для детей в Белгородской области

С помощью «Маркера» журналисты «Бел.Ру» проанализировали, с кем областные и муниципальные власти заключали контракт на поставку новогодних подарков для детей.
Согласно данным аналитической системы, муниципалитет потратил на подарки 2,2 млн рублей. За эту сумму удалось закупить 3256 новогодних подарков. Заказчиком выступило управление образования Шебекинского горокруга. Вес каждого из подарков составил около 2 кг. В наборы вошли молочный шоколад, жевательный мармелад, вафельные и шоколадные конфеты, мраморный бисквит, печенье и т. д. Поставщиком выступил Станислав Заика.
Муниципалитет заключил три контракта на поставку новогодних подарков для семей льготной категории граждан. Все три договора подписали также со Станиславом Заикой. Во всех трёх случаях закупка происходила у единственного поставщика. Заказчик — управление социальной защиты населения администрации Белгородского района.
Стоимость одного из контрактов составила 435 тысяч рублей. За эти деньги исполнитель поставил сладкое печенье (порядка 218 кг) и растворимый кофе (123 кг). Второй договор заключили на 552 тысячи рублей. За эти средства Заика поставил 650 наборов чёрного чая в упаковках массой не более 3 кг. И сумма третьего договора составила 442 тысячи рублей. Исполнитель поставил 650 наборов конфет весом 400 гр и 159 кг зефира.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Станислав Заика зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В текущем году он заключил четыре контракта на 3,6 млн рублей на поставку новогодних подарков. Ранее в процедурах госзакупок предприниматель не участвовал.
Согласно данным «Маркера», городская администрация закупила тематические новогодние подарки. Речь идёт о санках-ватрушках. Всего приобрели 37 штук за 103 тысячи рублей. Поставщиком выступила компания «Беливент». Фирма зарегистрирована в 2015 году в Белгороде и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Руководитель и бенефициар — Наталья Скалозубова. По итогам 2021 года чистая прибыль предприятия составила 7 млн рублей.
Кроме этого, управление образования городской администрации заключило контракт на поставку 19 532 новогодних подарочных наборов на 12 млн рублей. Поставщиком выступила фирма «Трейд». Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма зарегистрирована в Ивановской области с 2018 года и занимается оптовой торговлей сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Руководитель и бенефициар — Михаил Кирсанов. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 683 тысячи рублей.
Что касается остальных районов, ни муниципальные управления образования, ни районные администрации, согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», посредством госзакупок приобретение новогодних подарков не проводили.
При этом ранее стало известно, что минобразования области закупило в школы 72 тысяч подарков весом 1,8 кг сладостей стоимостью 63 млн рублей.