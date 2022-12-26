Кто поставил новогодние подарки для детей в Белгородской области

Стоимость одного из контрактов составила 435 тысяч рублей. За эти деньги исполнитель поставил сладкое печенье (порядка 218 кг) и растворимый кофе (123 кг). Второй договор заключили на 552 тысячи рублей. За эти средства Заика поставил 650 наборов чёрного чая в упаковках массой не более 3 кг. И сумма третьего договора составила 442 тысячи рублей. Исполнитель поставил 650 наборов конфет весом 400 гр и 159 кг зефира.