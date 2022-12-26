Кто чаще дарит новогодние подарки по видеоинструкциям из интернета выяснил билайн

Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*. Эксперты пришли к выводу, что уверенная работа интернета в новогодние праздники поддерживает формирование новых традиций встречи Нового года, и они различаются по возрастам.
Как оказалось, итоги года в социальных сетях активнее всего подводят респонденты в возрасте 18-24 лет. Интересно, что почти треть опрошенных этого возраста готовят новые блюда и упаковывает подарки с подсказками из видеороликов в Сети.
Следующая возрастная категория опрошенных (25-34 года) чаще всего помощью мобильного интернета слушает музыку за городом в новогодние праздники (86%) и при помощи мобильного интернета заказывает онлайн подарки родственникам из других городов (22%).
Респонденты 35-44 лет любят делиться впечатлениями, празднуя новый год за городом, и активнее всего используют мобильный интернет для публикации фото и видео в соцсетях (47%).
Каждый второй респондент более старшего возраста (45-54 лет) отправляет праздничные открытки в мессенджерах. А вот абоненты старше 55 лет больше всего любят поздравлять родственников по видеосвязи.
Есть разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: например, женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (54% против 33%) и смотрят новогодние фильмы по телевизору (47% против 35%). Развитие связи и мобильного интернета внесло разнообразие в процесс поздравления: 61% опрошенных пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах. По телефону поздравляют меньше – 35% и чуть больше (40%) используют для этого видеозвонки.
Загородный новогодний досуг с развитием мобильного интернета стал мало чем отличаться от городского: больше 40% респондентов, празднующих за городом, поздравляют близких по видеосвязи, слушают музыку, публикуют фото и видео в соцсетях.
Качество связи за городом при этом устраивает 89% участников исследования. Такой результат объясняется масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 4 года. Напомним, за это время сеть 4G билайн по всей России выросла в 3 раза.
*Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов – 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+
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