Кто чаще дарит новогодние подарки по видеоинструкциям из интернета выяснил билайн

Есть разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: например, женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (54% против 33%) и смотрят новогодние фильмы по телевизору (47% против 35%). Развитие связи и мобильного интернета внесло разнообразие в процесс поздравления: 61% опрошенных пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах. По телефону поздравляют меньше – 35% и чуть больше (40%) используют для этого видеозвонки.