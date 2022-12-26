Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Какие белгородцы чаще остальных болеют гриппом

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI

Иконников рассказал, кто из белгородцев чаще болеет гриппом

Во время брифинга министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, какие белгородцы чаще остальных болеют гриппом этой зимой.

По словам Андрея Иконникова, в этом сезоне больше всего болеют гриппом белгородцы старше 15 лет. Как отметил министр, все дети младше находятся на дистанционном формате обучения — это не позволяет им заразиться друг от друга.

Есть незначительный рост заболеваемости в категории детей 7-14 лет, но рост этот, по данным главы минздрава, «абсолютно минимальный».

Массовая заболеваемость идёт с возраста 15 лет. Для сравнения: всего 15 тыс. заболевших, из них 10 500 — дети и взрослые старше 15 лет.
Андрей Иконников

Отметим, что в Белгородской области закончилась бесплатная вакцина от гриппа. Привиться можно платно или же дождаться момента, когда регион закупит новую партию. В целом же резкий рост заболеваемости приостановился.

Бесплатная вакцина от гриппа закончилась в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области от гриппа привили 712 тысяч человекВ Белгородской области наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппомВ Старом Осколе новогодние утренники пройдут в онлайн-формате из-за гриппа
#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Андрей иконников#Грипп#Заболеваемость#Дети#Артем Черненко
Подпишитесь
«Обманывать нельзя». Гладков выгнал с планёрки замминистра строительства Губарева
Сегодня, 08:24
Белгородцам звонят из «департамента ЖКХ» и угрожают не впускать в убежища за долги
Сегодня, 08:41
Пенсионер Лебединец выбыл из конкурса на должность мэра Белгорода из-за возраста
Сегодня, 09:48
Белгородская область не попала в топ-10 итогового рейтинга регионов РФ
Сегодня, 07:22
Новогоднее настроение? Гладков похвалил белгородских министров
Сегодня, 07:27
В белгородском правительстве определились с министром экономразвития
Сегодня, 11:55