Какие белгородцы чаще остальных болеют гриппом

По словам Андрея Иконникова, в этом сезоне больше всего болеют гриппом белгородцы старше 15 лет. Как отметил министр, все дети младше находятся на дистанционном формате обучения — это не позволяет им заразиться друг от друга.
Есть незначительный рост заболеваемости в категории детей 7-14 лет, но рост этот, по данным главы минздрава, «абсолютно минимальный».
Массовая заболеваемость идёт с возраста 15 лет. Для сравнения: всего 15 тыс. заболевших, из них 10 500 — дети и взрослые старше 15 лет.
Андрей Иконников
Отметим, что в Белгородской области закончилась бесплатная вакцина от гриппа. Привиться можно платно или же дождаться момента, когда регион закупит новую партию. В целом же резкий рост заболеваемости приостановился.