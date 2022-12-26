Инструкцией безопасного Нового года поделилось белгородское МЧС

В домах допускается не более трёх гирлянд, причём мощность лампочек должна быть не более 25 Вт. Гирлянды нельзя оставлять включёнными надолго, когда отправляетесь спать или уходите из дома, например. На улице запрещено использовать гирлянды и удлинители, предназначенные для помещений.