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Инструкцией безопасного Нового года поделилось белгородское МЧС

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
Спасатели напоминают белгородцам, что даже во время праздников нельзя забывать об опасности возникновения пожаров.

Белгородское МЧС опубликовало правила безопасности на Новый год. Спасатели напомнили, как обезопасить свой дом от пожара во время праздничных дней, когда жильё украшают ёлками и гирляндами.

В МЧС белгородцев просят не нагружать электросеть большим количеством приборов, использовать только исправные розетки и удлинители, отказаться от самодельных приборов.

Отдельные правила имеются и для ёлки. Вблизи дерева не стоит жечь бенгальские огни, нельзя украшать его ватой или свечами, ставить его нужно подальше от отопительных приборов.

В домах допускается не более трёх гирлянд, причём мощность лампочек должна быть не более 25 Вт. Гирлянды нельзя оставлять включёнными надолго, когда отправляетесь спать или уходите из дома, например. На улице запрещено использовать гирлянды и удлинители, предназначенные для помещений.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#ГУ МЧС России по Белгородской области#Ёлка#Новый год#Общество#Безопасный Новый год#Гирлянды
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