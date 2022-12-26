Гладков выгнал чиновника, кандидат в мэры Белгорода выбыл из конкурса: итоги дня

Проблемы возникли со школой № 35 и наболевшими ФАПами. Таковых оказалось семь. Гладков возмутился словам Губарева и попросил его покинуть планёрку, назвав его «обманщиком». Он также заявил, что после объезда объектов 30 декабря «работы лишится большое количество людей».