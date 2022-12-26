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Гладков выгнал чиновника, кандидат в мэры Белгорода выбыл из конкурса: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Губернатор счёл заместителя министра строительства обманщиком, пенсионер больше не сможет бороться за пост мэра, а белгородцам грозят недопуском в укрытия.

Гладков и строительство

Губернатор Вячеслав Гладков во время совещания выгнал первого замминистра строительства Владимира Губарева, который доложил главе региона о строительстве проблемных объектов. Их оказалось больше, чем было заявлено ранее.

Проблемы возникли со школой № 35 и наболевшими ФАПами. Таковых оказалось семь. Гладков возмутился словам Губарева и попросил его покинуть планёрку, назвав его «обманщиком». Он также заявил, что после объезда объектов 30 декабря «работы лишится большое количество людей».

«Обманывать нельзя». Гладков выгнал с планёрки замминистра строительства Губарева
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Минус кандидат в мэры

Анатолий Лебединец не прошёл на следующий этап конкурса на должность мэра Белгорода из-за возраста. Пенсионеру 67 лет, а по закону предельный возраст не должен превышать 65 лет.

Далее прошли три кандидата: врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. Имя нового градоначальника станет известно 17 января.

Пенсионер Лебединец выбыл из конкурса на должность мэра Белгорода из-за возраста
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Недопуск в укрытия

Белгородцы получают странные звонки от якобы министерства ЖКХ. Горожан предупреждают, что их не впустят в укрытия, если у них будут долги по оплате коммунальных услуг.

Звонящие объясняют людям, что причиной стало увеличение тарифов в связи с расходами на содержание убежищ. Жители города считают, что это какой-то новый вид мошенничества. Звонки некоторым поступили через мессенджер Viber. Белгородцы просят скорее «разобраться с беспределом».

Белгородцам звонят из «департамента ЖКХ» и угрожают не впускать в убежища за долги
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Владимир Бывшев#Мэр#Укрытие#Совещание#Общество
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