Гладков выгнал чиновника, кандидат в мэры Белгорода выбыл из конкурса: итоги дня

Гладков и строительство
Губернатор Вячеслав Гладков во время совещания выгнал первого замминистра строительства Владимира Губарева, который доложил главе региона о строительстве проблемных объектов. Их оказалось больше, чем было заявлено ранее.
Проблемы возникли со школой № 35 и наболевшими ФАПами. Таковых оказалось семь. Гладков возмутился словам Губарева и попросил его покинуть планёрку, назвав его «обманщиком». Он также заявил, что после объезда объектов 30 декабря «работы лишится большое количество людей».
Минус кандидат в мэры
Анатолий Лебединец не прошёл на следующий этап конкурса на должность мэра Белгорода из-за возраста. Пенсионеру 67 лет, а по закону предельный возраст не должен превышать 65 лет.
Далее прошли три кандидата: врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. Имя нового градоначальника станет известно 17 января.
Недопуск в укрытия
Белгородцы получают странные звонки от якобы министерства ЖКХ. Горожан предупреждают, что их не впустят в укрытия, если у них будут долги по оплате коммунальных услуг.
Звонящие объясняют людям, что причиной стало увеличение тарифов в связи с расходами на содержание убежищ. Жители города считают, что это какой-то новый вид мошенничества. Звонки некоторым поступили через мессенджер Viber. Белгородцы просят скорее «разобраться с беспределом».