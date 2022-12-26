Гладков подарил щенка корги пострадавшей при обстреле Белгорода семье

Неделю назад областная столица подверглась обстрелу со стороны ВСУ. На одном из участков осколки снаряда упали рядом с жилым частным домом, в здании выбило окна.
В тот момент в доме находились бабушка и дедушка, двое внуков и собака. Взрослым посекло осколками спину и лицо. Дети не пострадали — они во время обстрела находились в ванной.
Однако собаке спастись не удалось — довезти раненое животное к ветеринару не успели. Детям сказали, что их пёс «отправился помогать военным на границу».
Сейчас в доме пострадавших вставляют окна и проводят отделочные работы. Помимо этого, в семье появился новый питомец — трёхмесячный щенок вельш-корги Альба. Его белгородцам передал губернатор.
Белгород и Белгородский район подверглись крупному обстрелу со стороны Украины 18 декабря. Пострадали 75 построек и квартир, около 40 автомобилей. Погиб один человек, ещё десять были госпитализированы.