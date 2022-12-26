Этой ночью жители Энгельса слышали звуки взрывов со стороны военного аэродрома

Ночью 26 декабря в соцсетях распространилась информация о взрывах под Саратовым. Очевидцы сообщили о громких звуках, которые доносились со стороны военного аэродрома в Энгельсе. Один из жителей поделился с информационным агентством «Известия» видеозаписью, где в небе виден огненный шар.