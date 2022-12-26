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Этой ночью жители Энгельса слышали звуки взрывов со стороны военного аэродрома

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI
Силовики.
В настоящий момент силовики проверяют происшествие на военном аэродроме. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Ночью 26 декабря в соцсетях распространилась информация о взрывах под Саратовым. Очевидцы сообщили о громких звуках, которые доносились со стороны военного аэродрома в Энгельсе. Один из жителей поделился с информационным агентством «Известия» видеозаписью, где в небе виден огненный шар.

В настоящий момент силовики проверяют информацию о происшествии на военном объекте, но губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утверждает, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Уважаемые земляки, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны.
Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области

В Минобороны России сообщили, что при подлёте к аэродрому был сбит украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое российских военных получили смертельные ранения. Авиатехника не повреждена.

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#Александра Склярова#Происшествия#Операция на Украине#Саратовская область#Громкие звуки#Видео
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