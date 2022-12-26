«Дожди дают распутицу». Чесноков объяснил жалобы на плохие дороги в Старом Осколе

Согласно статистике, за прошедшую неделю больше всего на дороги жаловались жители Старооскольского горокруга: из 361 обращения по этой теме из Старого Оскола пришло 138. Для сравнения, это почти в три раза больше, чем из Белгорода, откуда поступила 51 жалоба. По словам главы муниципалитета Андрея Чеснокова, рост числа обращений связан с плохой погодой.
Основной рост идёт по районам ИЖС. Муниципалитет там раздавал ранее участки, инфраструктурные моменты закрыты, но остаётся там вопрос с обустройством дорог. И сегодня те осадки, дождливая погода, к сожалению, дают такую «распутицу». Люди жалуются на подъездные пути.
Андрей Чесноков
Как ответил Вячеслав Гладков, ситуация тут очень простая. Работа должна быть плановой, в рамках полномочий муниципалитета. Если же требуется помощь областного бюджета — всё аналогично, но с предоставлением сметы.
Показываете, какой объём выполняете вы. И докладываете о необходимой помощи. После этого доводим до жителей сроки выполнения работ и контролируем качество. Подход стандартный, но единственно правильный. Кроме того, надо учесть, что у нас идёт сокращение доходов областного бюджета. Мы не сможем дополнительные источники определить.
Вячеслав Гладков
Чесноков заявил, что проектно-сметные работы на проблемных подъездах запланированы на 2023 год — сразу после всех экспертиз. Гладков предостерёг, что сбор документов нужно завершить до 1 мая 2023 года.
Если вы принесёте мне всё в декабре 2023 года, то в бюджет 2024 года вы можете не попасть.
Вячеслав Гладков
Отметим, что по итогам сегодняшнего оперсовещания Старый Оскол также стал лидером по количеству жалоб на вывоз мусора.