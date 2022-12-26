«Дожди дают распутицу». Чесноков объяснил жалобы на плохие дороги в Старом Осколе

Согласно статистике, за прошедшую неделю больше всего на дороги жаловались жители Старооскольского горокруга: из 361 обращения по этой теме из Старого Оскола пришло 138. Для сравнения, это почти в три раза больше, чем из Белгорода, откуда поступила 51 жалоба. По словам главы муниципалитета Андрея Чеснокова, рост числа обращений связан с плохой погодой.