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«Дожди дают распутицу». Чесноков объяснил жалобы на плохие дороги в Старом Осколе

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI
Глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков сообщил Вячеславу Гладкову, что чаще жаловаться на плохие дороги в муниципалитете люди стали из-за погоды и дождей. Разговор состоялся во время оперативного совещания с правительством Белгородской области.

Согласно статистике, за прошедшую неделю больше всего на дороги жаловались жители Старооскольского горокруга: из 361 обращения по этой теме из Старого Оскола пришло 138. Для сравнения, это почти в три раза больше, чем из Белгорода, откуда поступила 51 жалоба. По словам главы муниципалитета Андрея Чеснокова, рост числа обращений связан с плохой погодой.

Основной рост идёт по районам ИЖС. Муниципалитет там раздавал ранее участки, инфраструктурные моменты закрыты, но остаётся там вопрос с обустройством дорог. И сегодня те осадки, дождливая погода, к сожалению, дают такую «распутицу». Люди жалуются на подъездные пути.
Андрей Чесноков
Фото: правительство Белгородской области

Как ответил Вячеслав Гладков, ситуация тут очень простая. Работа должна быть плановой, в рамках полномочий муниципалитета. Если же требуется помощь областного бюджета — всё аналогично, но с предоставлением сметы.

Показываете, какой объём выполняете вы. И докладываете о необходимой помощи. После этого доводим до жителей сроки выполнения работ и контролируем качество. Подход стандартный, но единственно правильный. Кроме того, надо учесть, что у нас идёт сокращение доходов областного бюджета. Мы не сможем дополнительные источники определить.
Вячеслав Гладков

Чесноков заявил, что проектно-сметные работы на проблемных подъездах запланированы на 2023 год — сразу после всех экспертиз. Гладков предостерёг, что сбор документов нужно завершить до 1 мая 2023 года.

Если вы принесёте мне всё в декабре 2023 года, то в бюджет 2024 года вы можете не попасть.
Вячеслав Гладков

Отметим, что по итогам сегодняшнего оперсовещания Старый Оскол также стал лидером по количеству жалоб на вывоз мусора. 

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