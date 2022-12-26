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День войсковой ПВО отмечают 26 декабря в России

Сегодня, 08:29
Фото: кадр из видео "Мира Белогорья"

За время спецоперации ПВО сбила более 160 самолётов и вертолётов противника

В России отмечают День ПВО. В преддверии праздника начальник войсковой ПВО ВС РФ Александр Леонов рассказал, что система уничтожила более 60% от общего числа потерь воздушных целей противника. Подробнее об этом пишет РИА «Новости».
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СВО

26 декабря отмечают День ПВО сухопутных войск России. За время спецоперации система сбила более 160 самолётов и вертолётов, 3 тыс. беспилотников и свыше 1,7 тыс. ракет и реактивных снарядов, что составило более 60% от общего числа потерь воздушных целей противника.

В их числе, как отмечает начальник войсковой ПВО Вооружённых сил РФ Александр Леонов, ракеты американских системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM.

Войсковая российская ПВО оснащена системами С-300В4, а также ЗРК средней дальности Бук-М3, Тор-М2. Именно они поразили 65% от всех уничтоженных средств воздушного нападения противника.

В Белгородской области ранее придумали оригинальный способ отблагодарить ВС РФ. Девушки заказали уникальные толстовки с надписью «Я люблю ПВО» и запустили флешмоб.

О том, как работают системы ПВО в регионе, ранее показали и рассказали в сюжете на местном ТВ.

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