День войсковой ПВО отмечают 26 декабря в России

26 декабря отмечают День ПВО сухопутных войск России. За время спецоперации система сбила более 160 самолётов и вертолётов, 3 тыс. беспилотников и свыше 1,7 тыс. ракет и реактивных снарядов, что составило более 60% от общего числа потерь воздушных целей противника.