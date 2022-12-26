День войсковой ПВО отмечают 26 декабря в России

26 декабря отмечают День ПВО сухопутных войск России. За время спецоперации система сбила более 160 самолётов и вертолётов, 3 тыс. беспилотников и свыше 1,7 тыс. ракет и реактивных снарядов, что составило более 60% от общего числа потерь воздушных целей противника.
В их числе, как отмечает начальник войсковой ПВО Вооружённых сил РФ Александр Леонов, ракеты американских системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM.
Войсковая российская ПВО оснащена системами С-300В4, а также ЗРК средней дальности Бук-М3, Тор-М2. Именно они поразили 65% от всех уничтоженных средств воздушного нападения противника.
В Белгородской области ранее придумали оригинальный способ отблагодарить ВС РФ. Девушки заказали уникальные толстовки с надписью «Я люблю ПВО» и запустили флешмоб.
О том, как работают системы ПВО в регионе, ранее показали и рассказали в сюжете на местном ТВ.