Что вы придумываете? Гладков усомнился в сроках строительства Центра образования № 1

Напомним, о том, что строительство Центра образования № 1 в областном центре под угрозой срыва, стало известно в начале декабря. На объекте могут не успеть завершить работы по чистовой отделке. Глава региона поинтересовался у министра строительства, почему подрядная организация не работает в три смены. Оксана Козлитина отметила, что подрядчик не готов переходить на такой режим работы: «Считают, что они успевают при такой организации».