Что вы придумываете? Гладков усомнился в сроках строительства Центра образования № 1

Как отметил первый замминистра строительства Владимир Губарев, темп работ по строительству Центра образования № 1 в Белгороде низкий. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что объект был одним из лидеров.
В чём там проблема? Маленький двухэтажный корпус, где начинали работы быстро и бодро. Никаких срывов сроков там не должно было быть. Откуда они появились? Первый раз слышу о перекрытии, что вы придумаете. Готовьте к тяжёлой сдаче.
Вячеслав Гладков
По информации регионального министра образования Андрея Милёхина, на объекте строительная готовность составляет 50%.
Там не может быть 50%, потому что фасад завершён, внутренняя отделка практически завершена.
Вячеслав Гладков
Напомним, о том, что строительство Центра образования № 1 в областном центре под угрозой срыва, стало известно в начале декабря. На объекте могут не успеть завершить работы по чистовой отделке. Глава региона поинтересовался у министра строительства, почему подрядная организация не работает в три смены. Оксана Козлитина отметила, что подрядчик не готов переходить на такой режим работы: «Считают, что они успевают при такой организации».