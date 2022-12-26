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Бесплатная вакцина от гриппа закончилась в Белгородской области

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Андрей Иконников.

Как рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников, в Белгородской области закончились запасы вакцины от гриппа. Таким образом, привиться бесплатно уже не получится. 

Вся федеральная поставка, что у нас была, - мы полностью привили ею население. Поэтому в настоящее время возможности привиться бесплатно нет.
Андрей Иконников

Но если есть желание, то вакцину можно купить. Процедура эта сложная: температура хранения при транспортировке лекарства должна соответствовать определённым нормам. Таким образом, могут быть проблемы с доставкой.

Сроки поставки новой партии вакцины пока неизвестны. Тем не менее, в случае необходимости и роста спроса минздрав готов закупить ещё одну партию вакцины, добавил Иконников.

В Белгородской области от гриппа привили 712 тысяч человек
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#Артем Черненко#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Андрей иконников#Вакцина#Прививка#Грипп
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