Бесплатная вакцина от гриппа закончилась в Белгородской области

Как рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников, в Белгородской области закончились запасы вакцины от гриппа. Таким образом, привиться бесплатно уже не получится.
Вся федеральная поставка, что у нас была, - мы полностью привили ею население. Поэтому в настоящее время возможности привиться бесплатно нет.
Андрей Иконников
Но если есть желание, то вакцину можно купить. Процедура эта сложная: температура хранения при транспортировке лекарства должна соответствовать определённым нормам. Таким образом, могут быть проблемы с доставкой.
Сроки поставки новой партии вакцины пока неизвестны. Тем не менее, в случае необходимости и роста спроса минздрав готов закупить ещё одну партию вакцины, добавил Иконников.