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«Белогорье» проиграло казанскому «Зениту» в полуфинальном матче Кубка России

Сегодня, 12:46
Фото: группа волейбольного клуба "Белогорье" в ВК
Соперники из Казани выиграли у белгородских волейболистов со счётом 3:0, сообщили в группе клуба.

Белгородские «львы» проиграли казанскому «Зениту» в полуфинальном матче Кубка России. Состязание между командами проходило в Новом Уренгое 24 декабря.

«Белогорье» проиграло действующим обладателям Кубка России со счётом 3:0. Белгородцы набрали в матче 60 очков. Лучшими игроками подписчики клуба «ВКонтакте» выбрали Мохамеда Аль Хачдади и Павла Тетюхина. Команда поблагодарила болельщиков за поддержку и пообещала поработать над ошибками.

21 декабря «Белогорье» выиграло в матче у нижневартовской команды «Югра-Самотлор». Белгородцы победили со счётом 3:0. До этого «львы» сыграли с кемеровским «Кузбассом». Сначала вели хозяева, но к концу матча белгородские волейболисты всё-таки одержали победу.

Напомним, ВК «Белогорье» продолжит тренировки в Белгороде. Спортсмены переезжать в другой город не планируют.

ВК «Белогорье» победил нижневартовскую команду в матче чемпионата России
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#Наталья Корявых#Спорт#Белгородская область#Вк белогорье#Финал#Волейбол#Зенит казань
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