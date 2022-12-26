«Белогорье» проиграло казанскому «Зениту» в полуфинальном матче Кубка России

21 декабря «Белогорье» выиграло в матче у нижневартовской команды «Югра-Самотлор». Белгородцы победили со счётом 3:0. До этого «львы» сыграли с кемеровским «Кузбассом». Сначала вели хозяева, но к концу матча белгородские волейболисты всё-таки одержали победу.