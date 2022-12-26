«Белогорье» проиграло казанскому «Зениту» в полуфинальном матче Кубка России

Белгородские «львы» проиграли казанскому «Зениту» в полуфинальном матче Кубка России. Состязание между командами проходило в Новом Уренгое 24 декабря.
«Белогорье» проиграло действующим обладателям Кубка России со счётом 3:0. Белгородцы набрали в матче 60 очков. Лучшими игроками подписчики клуба «ВКонтакте» выбрали Мохамеда Аль Хачдади и Павла Тетюхина. Команда поблагодарила болельщиков за поддержку и пообещала поработать над ошибками.
Напомним, ВК «Белогорье» продолжит тренировки в Белгороде. Спортсмены переезжать в другой город не планируют.