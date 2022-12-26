Белоблводоканал представил топ самых проблемных по засорам районов

В трёх районах в Белгороде и Белгородском районе жители активно загрязняют канализацию. Рабочие водоканала находят разный мусор — от ушных палочек до тампонов и памперсов.
Антилидерами в рейтинге водоканала стали микрорайоны Юго-Западный, Северный и Пригородный. В Северном приходится чистить все десять насосных станций ежедневно, уточнили в организации. Если этого не делать, то оборудование выходит из строя.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Пригородном. Только в 2022 году там заменили шесть насосов.
В Юго-Западном стоки принимает главная насосная станция «Новая жизнь». Раз в неделю с насосов вычищают десятки килограммов разного бытового мусора. В среднем за сутки из канализации достают 3,5 кубометра отходов.