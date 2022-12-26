Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белоблводоканал представил топ самых проблемных по засорам районов

Сегодня, 12:52
Фото: ГУП «Белводоканал»
Рабочие водоканала находят в канализационных стоках влажные салфетки, тряпки, тампоны и даже памперсы. Антирейтинг опубликовал ГУП «Белоблводоканал».
Сюжет
ЖКХ

В трёх районах в Белгороде и Белгородском районе жители активно загрязняют канализацию. Рабочие водоканала находят разный мусор — от ушных палочек до тампонов и памперсов.

Антилидерами в рейтинге водоканала стали микрорайоны Юго-Западный, Северный и Пригородный. В Северном приходится чистить все десять насосных станций ежедневно, уточнили в организации. Если этого не делать, то оборудование выходит из строя.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Пригородном. Только в 2022 году там заменили шесть насосов.

В Юго-Западном стоки принимает главная насосная станция «Новая жизнь». Раз в неделю с насосов вычищают десятки килограммов разного бытового мусора. В среднем за сутки из канализации достают 3,5 кубометра отходов.

Водоканал и УК прокомментировали потоп в знаменитом белгородском подвале
Узнать подробнее
Читайте также:
В Юго-Западном районе Белгорода начали строить водопровод и канализацию за 1,5 млрдВ Белгороде не могут починить прорванную канализацию уже две неделиКанализация в Белгороде забивается влажными салфетками
#Наталья Корявых#Белгород#Белгородский район#Бытовой мусор#Отходы#Центральная канализация#Общество#ЖКХ#Загрязнения
Подпишитесь
«Обманывать нельзя». Гладков выгнал с планёрки замминистра строительства Губарева
Сегодня, 08:24
Белгородцам звонят из «департамента ЖКХ» и угрожают не впускать в убежища за долги
Сегодня, 08:41
Пенсионер Лебединец выбыл из конкурса на должность мэра Белгорода из-за возраста
Сегодня, 09:48
Белгородская область не попала в топ-10 итогового рейтинга регионов РФ
Сегодня, 07:22
Новогоднее настроение? Гладков похвалил белгородских министров
Сегодня, 07:27
В белгородском правительстве определились с министром экономразвития
Сегодня, 11:55