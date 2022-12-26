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Белгородцы стали активнее брать кредиты в банках

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI
В период с июля по сентябрь 2022 года жители региона получили кредитов на общую сумму в 40,8 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем во втором квартале, сообщили в Банке России.

Белгородцы стали активнее брать кредиты в банках. С июля по сентябрь жители региона набрали займов на сумму в 40,8 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем во втором квартале текущего года. Вместе с тем показатель на 13% меньше, чем в июле–сентябре 2021 года.

Почти четверть от общего объёма кредитов — ипотеки. Их набрали на 10 млрд рублей. Остальное — кредиты на прочие нужды, в том числе на автомобили.

Региональный бизнес получил займов на 73,6 млрд рублей. Отмечается, что объём кредитования МСП в третьем квартале вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Общая сумма составила 18 млрд рублей.

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#Экономика#Белгородская область#Банк#Наталья Корявых#Кредиты#Займы
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