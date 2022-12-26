Белгородцы стали активнее брать кредиты в банках. С июля по сентябрь жители региона набрали займов на сумму в 40,8 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем во втором квартале текущего года. Вместе с тем показатель на 13% меньше, чем в июле–сентябре 2021 года.