Белгородцы стали активнее брать кредиты в банках. С июля по сентябрь жители региона набрали займов на сумму в 40,8 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем во втором квартале текущего года. Вместе с тем показатель на 13% меньше, чем в июле–сентябре 2021 года.
Почти четверть от общего объёма кредитов — ипотеки. Их набрали на 10 млрд рублей. Остальное — кредиты на прочие нужды, в том числе на автомобили.
Региональный бизнес получил займов на 73,6 млрд рублей. Отмечается, что объём кредитования МСП в третьем квартале вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Общая сумма составила 18 млрд рублей.