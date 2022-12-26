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Белгородцев просят не волноваться из-за взрывов на полигоне

Сегодня, 15:02
Фото: пресс-служба администрации Старооскольского горокруга
Под Старым Осколом будут ликвидировать боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Работы запланированы на 27 декабря, предупредили в администрации горокруга.

Уничтожение взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны начнётся в 11:00 и продлится до 15:00. Произойдёт это на полигоне возле села Лапыгино. Жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать из-за возможного шума.

Отметим, что в приграничных районах Белгородской области принимаются меры по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов. Жителей просят следить за детьми.

В минувшие выходные юный житель села Щетиновка подорвался на мине и потерял ступню. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, подростка доставили в больницу с повреждением стопы и лица. В тяжёлом состоянии его направили в реанимацию.

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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Старооскольский городской округ#Боеприпасы#Уничтожение#Полигон
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