Белгородцев просят не волноваться из-за взрывов на полигоне

Уничтожение взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны начнётся в 11:00 и продлится до 15:00. Произойдёт это на полигоне возле села Лапыгино. Жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать из-за возможного шума.
Отметим, что в приграничных районах Белгородской области принимаются меры по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов. Жителей просят следить за детьми.
В минувшие выходные юный житель села Щетиновка подорвался на мине и потерял ступню. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, подростка доставили в больницу с повреждением стопы и лица. В тяжёлом состоянии его направили в реанимацию.