Белгородцам звонят из «департамента ЖКХ» и угрожают не впускать в убежища за долги

«Поступил звонок из департамента ЖКХ, предупредили об увеличении тарифов на обслуживание в связи с увеличением затрат на содержание и обустройство убежищ. Далее предупредили, что при наличии задолженности по оплате мы не будем запущены в убежище в случае обстрела», — пишет белгородка.