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Белгородцам звонят из «департамента ЖКХ» и угрожают не впускать в убежища за долги

Сегодня, 08:41
Фото: Bel.ru

Белгородцам угрожают недопуском в укрытия из-за долгов по ЖКХ

Горожанам звонят якобы из департамента ЖКХ и предупреждают об увеличении тарифов в связи с расходами на содержание убежищ. «Разобраться с беспределом» жители просят в комментариях на странице губернатора.

Белгородцы получают звонки якобы от департамента ЖКХ. Неизвестные угрожают горожанам тем, что их не впустят в убежища из-за долгов по оплате коммунальных услуг. Белгородцы попросили «разобраться с беспределом».

«Поступил звонок из департамента ЖКХ, предупредили об увеличении тарифов на обслуживание в связи с увеличением затрат на содержание и обустройство убежищ. Далее предупредили, что при наличии задолженности по оплате мы не будем запущены в убежище в случае обстрела», — пишет белгородка.

Этот звонок, судя по комментариям, не единичный случай. Белгородцы предполагают, что появился новый вид мошенничества. Некоторые горожане отметили, что звонки им поступали через мессенджер Viber. 

В профильном министерстве обращения белгородцев пока не комментировали. 

Ранее белгородцы жаловались на самозахват укрытия несколькими жильцами в МКД в 1-м Заводском переулке. Нарушителей уже попросили убрать оттуда свои вещи.

Белгородцев возмутил самозахват убежища в МКД несколькими жителями
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