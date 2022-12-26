Белгородцам звонят из «департамента ЖКХ» и угрожают не впускать в убежища за долги

Белгородцы получают звонки якобы от департамента ЖКХ. Неизвестные угрожают горожанам тем, что их не впустят в убежища из-за долгов по оплате коммунальных услуг. Белгородцы попросили «разобраться с беспределом».
«Поступил звонок из департамента ЖКХ, предупредили об увеличении тарифов на обслуживание в связи с увеличением затрат на содержание и обустройство убежищ. Далее предупредили, что при наличии задолженности по оплате мы не будем запущены в убежище в случае обстрела», — пишет белгородка.
Этот звонок, судя по комментариям, не единичный случай. Белгородцы предполагают, что появился новый вид мошенничества. Некоторые горожане отметили, что звонки им поступали через мессенджер Viber.
В профильном министерстве обращения белгородцев пока не комментировали.
Ранее белгородцы жаловались на самозахват укрытия несколькими жильцами в МКД в 1-м Заводском переулке. Нарушителей уже попросили убрать оттуда свои вещи.