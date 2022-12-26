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Белгородцам ответили, почему учителей заставляют дежурить в праздники в школах

Сегодня, 08:01
Фото: 1MI

Белгородцы жалуются на дежурства в школах в праздничные дни

Педагогам приходится в праздничные дни выходить на работу. Преподаватели считают, что это необоснованно. Чиновники отвечают, что решение о том, выходить на работу или нет, — добровольное. О проблеме в комментариях на странице губернатора написала жительница региона.
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Школы

Жители Белгородской области жалуются на то, что преподавателям приходится дежурить в школах и в других образовательных организациях в праздничные дни. Педагогам нужно выходить на работу принудительно, рассказала оскольчанка в комментариях.

Со слов женщины, подобные ситуации происходят не только на Новый год, но и в День защитника Отечества, 8 Марта. В график дежурств вносят всех сотрудников школ, за исключением охранников. Жительница региона уточнила, что дежурства ничем не обоснованы, кроме приказов отдела образования и районной администрации, на их основании соответствующий документ выпускает школа. Причём оспорить это решение не выходит.

«Вы хотите потерять свою работу? Вы не пойдёте один против всех. Вот приказ, и нас не волнуют ваши планы и выходные, вы знали, куда шли работать», — делится женщина.

Оскольчанке ответил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков. Чиновник рассказал, что в школах округа действительно могут быть организованы дежурства во время праздников, только соглашаться на них или нет — решение работника. В образовательных учреждениях также предусмотрены различные виды поощрений за дежурство в праздничные дни, заключил Чесноков.

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#Образование#Школы#Белгородская область#Старооскольский городской округ#Андрей чесноков#Дети#Дежурство#Педагоги#Наталья Корявых
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