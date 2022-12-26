Белгородцам ответили, почему учителей заставляют дежурить в праздники в школах

Со слов женщины, подобные ситуации происходят не только на Новый год, но и в День защитника Отечества, 8 Марта. В график дежурств вносят всех сотрудников школ, за исключением охранников. Жительница региона уточнила, что дежурства ничем не обоснованы, кроме приказов отдела образования и районной администрации, на их основании соответствующий документ выпускает школа. Причём оспорить это решение не выходит.