Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородскую область признали самой активной в «Культурном марафоне»

Сегодня, 08:55
Фото: Минкультуры РФ
«Культурный марафон» — всероссийский проект от министерств культуры и просвещения РФ. В этом году в нём приняли участие более 1,4 млн человек со всей страны. Самыми предприимчивыми оказались белгородцы, сообщают в региональном правительстве.

В этом году в «Культурном марафоне» в РФ участвовало более 1,4 млн человек, среди них — школьники, их родители и педагоги. Самыми активными признали около 115 тыс. белгородцев.

Темой марафона стала модная индустрия. Участникам нужно было пройти интерактивные развивающие тесты, творческие конкурсы, а также поучаствовать в исследовательском проекте по сбору уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. По итогам этого мероприятия в России представят самую большую коллекцию снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в разное время.

«Культурный марафон» был запущен Министерством культуры и Министерством просвещения РФ.

Белгородская область получила 123 млн рублей на строительство домов культуры
Узнать подробнее
Читайте также:
Как в Белгороде открыли премию уличной культуры «КАРДО»: видеоБелгородские дворцы и дома культуры смогут не платить налоги на прибыльМинистр культуры предложил провести под Белгородом фестиваль «Туса ТОСов»
#София Чугай#Общество#Касается каждого#Белгородская область#Культурный марафон#Лидеры#Минкультуры#Минпросвещения
Подпишитесь
«Обманывать нельзя». Гладков выгнал с планёрки замминистра строительства Губарева
Сегодня, 08:24
Белгородцам звонят из «департамента ЖКХ» и угрожают не впускать в убежища за долги
Сегодня, 08:41
«Есть проблемы с финансами ЦЭБа». Гладков — о жалобах на вывоз мусора в Старом Осколе
Сегодня, 07:23
Белгородская область не попала в топ-10 итогового рейтинга регионов РФ
Сегодня, 07:22
Новогоднее настроение? Гладков похвалил белгородских министров
Сегодня, 07:27
Между коллективами белгородских школ поделили 100 млн рублей
Сегодня, 06:42