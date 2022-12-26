Белгородскую область признали самой активной в «Культурном марафоне»

Темой марафона стала модная индустрия. Участникам нужно было пройти интерактивные развивающие тесты, творческие конкурсы, а также поучаствовать в исследовательском проекте по сбору уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. По итогам этого мероприятия в России представят самую большую коллекцию снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в разное время.