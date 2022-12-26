Белгородский суд вынес приговор воронежцу, обманувшему белорусский завод на 10,5 млн

Ранее судимого жителя Воронежа приговорили к шести годам колонии за мошенничество на сумму более 10,5 млн рублей. Фигуранты дела выдавали себя за сотрудников одной из энергетических компаний и использовали поддельные печати.
Известно, что мужчины похищали у производителей крупные партии кабельно-проводниковой продукции. Затем полученные товары они продавали. Покупку не оплачивали. Договор мошенники заключили с одним из белорусских заводов.
По решению Яковлевского райсуда главного фигуранта дела приговорили к тюремному сроку. Он должен также возместить ущерб предприятию. Приговор ещё можно обжаловать.