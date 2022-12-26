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Белгородский суд вынес приговор воронежцу, обманувшему белорусский завод на 10,5 млн

Сегодня, 13:01
Фото: 1MI
Фигуранты дела похищали у производителей крупные партии кабельно-проводниковой продукции. Они использовали поддельные печати одной из энергетических компаний и товар не оплачивали. Сумму ущерба оценили более чем в 10,5 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее судимого жителя Воронежа приговорили к шести годам колонии за мошенничество на сумму более 10,5 млн рублей. Фигуранты дела выдавали себя за сотрудников одной из энергетических компаний и использовали поддельные печати.

Известно, что мужчины похищали у производителей крупные партии кабельно-проводниковой продукции. Затем полученные товары они продавали. Покупку не оплачивали. Договор мошенники заключили с одним из белорусских заводов.

По решению Яковлевского райсуда главного фигуранта дела приговорили к тюремному сроку. Он должен также возместить ущерб предприятию. Приговор ещё можно обжаловать.

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#Наталья Корявых#Мошенники#Судебное дело#Белгородская область#Воронеж#Яковлевский городской округ#Завод
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