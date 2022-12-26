Белгородский суд вынес приговор воронежцу, обманувшему белорусский завод на 10,5 млн

Фигуранты дела похищали у производителей крупные партии кабельно-проводниковой продукции. Они использовали поддельные печати одной из энергетических компаний и товар не оплачивали. Сумму ущерба оценили более чем в 10,5 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

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