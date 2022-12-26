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Белгородские школьные автобусы подключили к системе охраны Росгвардии

Сегодня, 12:36
Фото: 1MI
В этом году к системе охраны Росгвардии смогли подключить все школьные автобусы региона. При чрезвычайных ситуациях у водителей будет возможность оперативно вызвать экипаж быстрого реагирования, просто нажав на кнопку, сообщает правительство Белгородской области.

В 2022 году в регионе все школьные автобусы оснастили специальной кнопкой для вызова охраны Росгвардии. Проект реализовал Белгородский информационный фонд.

Каждый автобус занесён в Единую систему мониторинга транспорта Белгородской области, поэтому при нажатии кнопки вызова сигнал сразу поступит на пульт охраны.

В следующем году старые школьные автобусы заменят новыми: власти закупили транспорт на 100 млн рублей. Запуск автобусов планируется на весну, если позволит оперативная обстановка.

Помимо этого, недавно утвердили компенсацию на проезд детям из ремонтируемых школ —  840 рублей. Пока выплата не положена, так как дети находятся на дистанционке.

Белгородская область закупила 24 школьных автобуса на сумму более 100 млн рублей
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#София Чугай#Общество#Касается каждого#Белгородская область#Школьные автобусы#Росгвардия#Охрана#Кнопка вызова
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