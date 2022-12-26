Белгородские школьные автобусы подключили к системе охраны Росгвардии

В 2022 году в регионе все школьные автобусы оснастили специальной кнопкой для вызова охраны Росгвардии. Проект реализовал Белгородский информационный фонд.
Каждый автобус занесён в Единую систему мониторинга транспорта Белгородской области, поэтому при нажатии кнопки вызова сигнал сразу поступит на пульт охраны.
В следующем году старые школьные автобусы заменят новыми: власти закупили транспорт на 100 млн рублей. Запуск автобусов планируется на весну, если позволит оперативная обстановка.
Помимо этого, недавно утвердили компенсацию на проезд детям из ремонтируемых школ — 840 рублей. Пока выплата не положена, так как дети находятся на дистанционке.