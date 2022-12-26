Белгородские школьные автобусы подключили к системе охраны Росгвардии

В этом году к системе охраны Росгвардии смогли подключить все школьные автобусы региона. При чрезвычайных ситуациях у водителей будет возможность оперативно вызвать экипаж быстрого реагирования, просто нажав на кнопку, сообщает правительство Белгородской области.

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