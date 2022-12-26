Белгородская область не попала в топ-10 итогового рейтинга регионов РФ

Белгородская область стала 12-й среди российских регионов в итоговом рейтинге субъектов РФ. Аналитики оценили качество жизни, социально-экономическое положение, материальное благополучие населения, его приверженность к здоровому образу жизни и научно-технологическое развитие.
Белгородская область не вошла в десятку лидеров. Регион набрал 59,1 балла. Вместе с тем это лучший результат в Центральном Черноземье.
Воронежская область расположилась на 14-м месте с 57,9 балла. Липецкая область отстала и находится на 24-м месте с показателем в 53,9 балла. Курская область стала 27-й. Регион набрал 51,9 балла. Тамбовская область на 41-м месте с 48,1 балла.
Лучшим результат стал в столице. Москва набрала 83,6 балла. Наиболее удручающая ситуация наблюдается в Тыве. Регион набрал всего 21,4 балла.