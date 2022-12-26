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Белгородская область не попала в топ-10 итогового рейтинга регионов РФ

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI
Специалисты оценивали качество жизни, социально-экономическое положение, материальное благополучие населения, его приверженность к ЗОЖ и научно-технологическое развитие. Рейтинг опубликовало РИА «Новости».
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Рейтинг

Белгородская область стала 12-й среди российских регионов в итоговом рейтинге субъектов РФ. Аналитики оценили качество жизни, социально-экономическое положение, материальное благополучие населения, его приверженность к здоровому образу жизни и научно-технологическое развитие.

Белгородская область не вошла в десятку лидеров. Регион набрал 59,1 балла. Вместе с тем это лучший результат в Центральном Черноземье.

Воронежская область расположилась на 14-м месте с 57,9 балла. Липецкая область отстала и находится на 24-м месте с показателем в 53,9 балла. Курская область стала 27-й. Регион набрал 51,9 балла. Тамбовская область на 41-м месте с 48,1 балла.

Лучшим результат стал в столице. Москва набрала 83,6 балла. Наиболее удручающая ситуация наблюдается в Тыве. Регион набрал всего 21,4 балла.

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