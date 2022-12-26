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Баннер с погибшим на Украине подполковником появился в Белгороде

Сегодня, 10:02
Фото: Bel.ru
Баннер с погибшим в зоне СВО белгородцем Сергеем Ковалем появился на улицах Белгорода.

36-летний Сергей Коваль погиб 9 июля. Подполковника посмертно наградили орденом мужества. Баннеры с его изображением стали появляться в Белгороде. Так, один из них установили на Свято-Троицком бульваре.

Подробности о Ковале рассказало издание V1.ru. Известно, что мужчина родился в Чернянке. Военнослужащий прошёл Чечню, Осетию и Сирию. В последние месяцы жизни он служил в должности начальника оперативного отделения 20-й мотострелковой дивизии. На Украину его перебросили из Волгограда.

По имеющимся данным, мужчина погиб в Херсонской области. Похоронили Коваля на пятый день после его смерти в Белгородской области. У военнослужащего остались жена и двое детей.

Ранее в Белгороде появился баннер с погибшим на Украине 21-летним ефрейтором Дмитрием Бекетовым.

В Белгороде увековечат память погибшего в СВО белгородца
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#Артем Черненко#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Чернянка#Гибель#Погибшие в СВО#Подполковник
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