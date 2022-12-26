Баннер с погибшим на Украине подполковником появился в Белгороде

Подробности о Ковале рассказало издание V1.ru. Известно, что мужчина родился в Чернянке. Военнослужащий прошёл Чечню, Осетию и Сирию. В последние месяцы жизни он служил в должности начальника оперативного отделения 20-й мотострелковой дивизии. На Украину его перебросили из Волгограда.