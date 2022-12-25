В Ставрополе ректор СКФУ побеседовал с молодыми учеными, получившими гранты

Участники встречи рассказали Дмитрию Беспалову об одной из передовых разработок — создании инновационной пленки с внедренным индикатором свежести. В роли индикатора выступает поверхностно-модифицированный спецгель с удаленной жидкой средой (ксерогель). Когда повышается концентрация газов, выделяющихся при разложении мясных продуктов, индикатор меняет свой цвет. Разработчик проекта — студентка химфакультета СКФУ Полина Синюгина — объяснила, что пленка будет темнеть по мере приближения к концу срока годности мяса.