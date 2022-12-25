В Ставрополе ректор СКФУ побеседовал с молодыми учеными, получившими гранты

Учредителем конкурса, который проводился в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», стал Фонд содействия инновациям.
Ректор СКФУ объяснил присутствующим на встрече специалистам, как важна сейчас для страны современная наука, поскольку она является мощным двигателем отечественной экономики. Он рассказал, что от уровня научно-технологического прогресса зависит конкурентоспособность страны, на нем основываются технологический и экономический суверенитет России, пишет newstracker.ru.
Участники встречи рассказали Дмитрию Беспалову об одной из передовых разработок — создании инновационной пленки с внедренным индикатором свежести. В роли индикатора выступает поверхностно-модифицированный спецгель с удаленной жидкой средой (ксерогель). Когда повышается концентрация газов, выделяющихся при разложении мясных продуктов, индикатор меняет свой цвет. Разработчик проекта — студентка химфакультета СКФУ Полина Синюгина — объяснила, что пленка будет темнеть по мере приближения к концу срока годности мяса.
Проект, направленный на создание импортозамещающих удобрений пролонгированного действия, в основе которых – хелатные формы эссенциальных микроэлементов, разработал студент 2-го курса направления «Наноинженерия» Андрей Яковенко. Подающий надежды молодой ученый рассказал ректору СКФУ, что помимо создания удобрений высокого качества, обладающих пролонгированным действием, его проект направлен на разработку метода получения аминокислот из гидролизатов вторсырья, получаемого от животноводческих хозяйств. Удобрения, повышающие стрессоустойчивость сельскохозяйственных культур, будут производиться из перьев птиц.
Беспалов выразил уверенность в том, что молодых специалистов ждут большое будущее и перспективы.
По завершении встречи присутствующие решили провести презентацию реализованных проектов и пригласить на нее индустриальных партнеров и представителей профильных ведомств.