Наступивший на «опасный предмет» белгородский подросток лишился ступни

Как сообщил Гладков, подорвавшийся вчера на мине в селе Щетиновка ребёнок потерял ступню. Сейчас 14-летний подросток находится в реанимации.
Уважаемые родители! Начались каникулы. Из более безопасных районов дети приезжают в приграничные территории, не имея навыка, не имея должной помощи со стороны родителей, рассказов, какие опасности могут подстерегать, получают травму. Давайте беречь самое главное, что у нас есть — своих детей.
Вячеслав Гладков
Губернатор также добавил, что со своей стороны правительство постарается в максимально полном объёме довести информацию о минах и минных полях до детей через родительские чаты и сельские администрации.
Напомним, что вчера в селе Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток наступил на «неустановленный взрывоопасный предмет», в результате чего произошла его детонация. Подростка доставили в областную детскую больницу с травматическим повреждением стопы и лица.
К сожалению, это не первый такой случай в регионе: несколько месяцев назад ступню оторвало жителю Шебекинского горокруга.