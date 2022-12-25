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Наступивший на «опасный предмет» белгородский подросток лишился ступни

Сегодня, 06:23
Фото: 1MI
Подробности вчерашнего происшествия рассказал сегодня утром в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщил Гладков, подорвавшийся вчера на мине в селе Щетиновка ребёнок потерял ступню. Сейчас 14-летний подросток находится в реанимации.

Уважаемые родители! Начались каникулы. Из более безопасных районов дети приезжают в приграничные территории, не имея навыка, не имея должной помощи со стороны родителей, рассказов, какие опасности могут подстерегать, получают травму. Давайте беречь самое главное, что у нас есть — своих детей.
Вячеслав Гладков

Губернатор также добавил, что со своей стороны правительство постарается в максимально полном объёме довести информацию о минах и минных полях до детей через родительские чаты и сельские администрации.

Напомним, что вчера в селе Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток наступил на «неустановленный взрывоопасный предмет», в результате чего произошла его детонация. Подростка доставили в областную детскую больницу с травматическим повреждением стопы и лица.

К сожалению, это не первый такой случай в регионе: несколько месяцев назад ступню оторвало жителю Шебекинского горокруга.

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