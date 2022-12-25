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«Минные поля» в родительских чатах и электронные рецепты: итоги воскресенья

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Как белгородских детей и их родителей будут информировать о минах, почему теперь не нужно разбирать корявый почерк врача и на каком автобусе карточку придётся прикладывать дважды — в нашем материале.

Белгородским детям грозит минная опасность

Вчера в селе Щетиновка 14-летний ребёнок наступил на взрывное устройство. В результате мальчик лишился ступни. Подросток приехал в гости к своим родственникам на каникулы. 

Губернатор предостерёг родителей и сообщил, что со своей стороны правительство постарается в максимально полном объёме довести информацию о минах и минных полях до детей через родительские чаты и сельские администрации.

Белгородским школьникам через родительские чаты расскажут о минных полях
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Снова QR коды? Да! Но теперь они не бесят

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что со следующего месяца в регионе начнёт работать приложение «Электронный рецепт».  В приложении можно будет посмотреть все выписанные рецепты и назначения врача. Кроме того, в программе можно будет открыть QR-код, который упростит покупку лекарств по рецепту: достаточно будет показать код фармацевту на кассе.

Заработает программа со следующего месяца. Она будет доступна пользователям как Android, так и IOS.

Белгородцы смогут показывать QR-код вместо рецепта в аптеках
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Ещё на одном автобусном маршруте Белгорода введут систему check-in/check-out

Как сообщает пресс-служба, система check-in/check-out на маршруте № 238 заработает в Белгородской агломерации с 27 декабря. Этот автобус курсирует от Северного и Шопино по проспекту Богдана Хмельницкого, улице Щорса и Южному микрорайону до улицы Энергомашевской.

Ещё на одном автобусном маршруте Белгорода введут систему check-in/check-out
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