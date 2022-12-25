«Минные поля» в родительских чатах и электронные рецепты: итоги воскресенья

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что со следующего месяца в регионе начнёт работать приложение «Электронный рецепт». В приложении можно будет посмотреть все выписанные рецепты и назначения врача. Кроме того, в программе можно будет открыть QR-код, который упростит покупку лекарств по рецепту: достаточно будет показать код фармацевту на кассе.