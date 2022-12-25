«Минные поля» в родительских чатах и электронные рецепты: итоги воскресенья

Вчера в селе Щетиновка 14-летний ребёнок наступил на взрывное устройство. В результате мальчик лишился ступни. Подросток приехал в гости к своим родственникам на каникулы.
Губернатор предостерёг родителей и сообщил, что со своей стороны правительство постарается в максимально полном объёме довести информацию о минах и минных полях до детей через родительские чаты и сельские администрации.
В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что со следующего месяца в регионе начнёт работать приложение «Электронный рецепт». В приложении можно будет посмотреть все выписанные рецепты и назначения врача. Кроме того, в программе можно будет открыть QR-код, который упростит покупку лекарств по рецепту: достаточно будет показать код фармацевту на кассе.
Заработает программа со следующего месяца. Она будет доступна пользователям как Android, так и IOS.
Как сообщает пресс-служба, система check-in/check-out на маршруте № 238 заработает в Белгородской агломерации с 27 декабря. Этот автобус курсирует от Северного и Шопино по проспекту Богдана Хмельницкого, улице Щорса и Южному микрорайону до улицы Энергомашевской.