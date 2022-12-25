Итоги недели: белгородцев ограничивают в алкоголе и пиротехнике

Наверняка вы уже знаете, что в Белгороде не будет праздничного салюта в новогоднюю ночь. И в области тоже. Самостоятельно его устроить тоже нельзя: белгородцам отказали даже в том, чтобы запустить салют в специально отведённых местах под наблюдением специалистов.