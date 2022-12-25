Итоги недели: белгородцев ограничивают в алкоголе и пиротехнике

В эту пятницу, 23 декабря, ушёл со своего поста глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко. Примечательна эта отставка тем, что причиной её стали претензии силовых структур.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ещё этим летом просил комиссию проверить работу экс-чиновника. Тогда Тарасенко, на тот момент являясь главой Вейделевского района, не смог выполнить два поручения губернатора.
Что именно вызвало вопросы у силовиков в деятельности Анатолия Тарасенко сейчас — неизвестно. Об этом не сообщил ни Вячеслав Гладков в своём сообщении, ни Следком, которому мы прислали соответствующий запрос.
Кто официально заменит Анатолия Тарасенко на месте главы Вейделевского района, станет известно 22 февраля 2023 года. До этой даты временно исполняющим обязанности главы муниципалитета назначили Александра Алексеева, уроженца Волоконовского района. Ранее Александр Алексеев занимал должность замглавы по развитию сельских территорий, а также был начальником управления сельского хозяйства.
В ходе прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков признал, что в Белгороде есть проблемы с системой оповещения населения. У главы уже неоднократно спрашивали, почему при обстрелах не срабатывает сирена, а СМС-оповещения приходят спустя несколько часов, если приходят вообще. Так было, в частности, с Валуйками, Белгородом и Шебекинским горокругом.
История повторилась вновь. 18 декабря ВСУ обстреляли Белгородскую область, в том числе и Белгород. В этот день мы потеряли одного человека, уроженца Тамбова, ещё 12 получили травмы разной степени тяжести.
Правда, теперь в приграничных сёлах включать сирены в случае обстрела будут. СМС-оповещения также не отменяют. Но в Белгороде использование сирен пока не планируют: объясняют это нецелесообразностью и созданием лишней паники. А включить сирены до обстрела невозможно из-за маленького расстояния до границы: удар не предугадать.
Помните события 3 июля? Если бы сирену включили в 3 часа ночи во всём городе, что бы произошло? С больными, со стариками, с детьми. Какой бы ущерб мы нанесли всему городу?
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
При этом с СМС-оповещением в Белгороде тоже проблемы. Связано это с большим количеством пользователей: оборудование не справляется с одновременной отправкой такого количества сообщений. На рассылку требуется время. Решение проблемы пока ищут.
22 декабря в Белгородской области появилась информация о новых ограничениях по продаже алкоголя. А именно — теперь в некоторых приграничных населённых пунктах время продажи алкогольной продукции значительно уменьшится. Купить его можно будет в период с 11:00 до 16:00.
Изменения в статью регионального закона внесли депутаты Белгородской облдумы. Таким образом в приграничье хотят снизить доступ населения к алкоголю и обеспечить безопасность местных жителей во время проведения спецоперации.
Ограничения введут в приграничных населённых пунктах Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Ровеньковского и Краснояружского районов, а также частично в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском городских округах.
Точно узнать, где алкоголь не купить с 16:00, вы можете по карте, созданной нашей редакцией. Закон вступит в силу через 10 дней со дня его официальной публикации.
Наверняка вы уже знаете, что в Белгороде не будет праздничного салюта в новогоднюю ночь. И в области тоже. Самостоятельно его устроить тоже нельзя: белгородцам отказали даже в том, чтобы запустить салют в специально отведённых местах под наблюдением специалистов.
Фейерверки — после Победы! Сделаем такой фейерверк, каких ещё в Белгородской области не было. Наверстаем упущенное.
Вячеслав Гладков
С 20 декабря в Белгородской области ввели запрет на продажу пиротехники. Видимо, чтобы наверняка предотвратить возможные инциденты. Использовать фейерверки и петарды, конечно, тоже нельзя. Ограничение продлится до 20 января 2023 года. Праздники могут пройти тихо.
Напомним, в Белгородской области ещё с апреля действует «жёлтый» уровень террористической опасности.