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«Хорошие условия и питание». Демидов посетил временно покинувших регион белгородцев

Сегодня, 14:02
Фото: телеграм-канал Валентина Демидова

Врио мэра Валентин Демидов посетил временно покинувших регион белгородцев

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов посетил проживающих в ПВР других регионов белгородцев и подарил им подарки. Чиновник высоко оценил условия проживания вынужденных переселенцев.

Как отметил Демидов, в основном в пунктах временного размещения (ПВР) проживают пожилые люди и дети. Последним чиновник передал подарки и сладости. Достались всем и поздравления с грядущим Новым годом.

Конечно, скучают по дому, близким. Но наши коллеги делают всё, чтобы им было хорошо. Чувствуется душевный прием - это в каждой детали. Такое отношение и поддержка бесценны. Это дает силы всем нам. Огромная благодарность.
Валентин Демидов

Также врио мэра отметил хорошие условия проживания, питание и культурную программу. 

По состоянию на 14 ноября из Белгородской области вынужденно уехали 800 семей — порядка 2500 человек. Их размещают в гостиницах и пунктах временного размещения (ПВР).

Порядка 400 белгородцев уехали в пункты временного размещения в Подмосковье. В ПВР в Тульскую область отправились 56 белгородцев

800 семей вынужденно уехали из пострадавших населённых пунктов Белгородской области
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#Артем Черненко#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Валентин Демидов#Пвр#Белгородские переселенцы#Подарки#Новый год#Дети
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