«Хорошие условия и питание». Демидов посетил временно покинувших регион белгородцев

Как отметил Демидов, в основном в пунктах временного размещения (ПВР) проживают пожилые люди и дети. Последним чиновник передал подарки и сладости. Достались всем и поздравления с грядущим Новым годом.
Конечно, скучают по дому, близким. Но наши коллеги делают всё, чтобы им было хорошо. Чувствуется душевный прием - это в каждой детали. Такое отношение и поддержка бесценны. Это дает силы всем нам. Огромная благодарность.
Валентин Демидов
Также врио мэра отметил хорошие условия проживания, питание и культурную программу.
По состоянию на 14 ноября из Белгородской области вынужденно уехали 800 семей — порядка 2500 человек. Их размещают в гостиницах и пунктах временного размещения (ПВР).
Порядка 400 белгородцев уехали в пункты временного размещения в Подмосковье. В ПВР в Тульскую область отправились 56 белгородцев.