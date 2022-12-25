Фонды ОМС на присоединенных территориях будут выполнять функции страховщиков

Фонды будут выделять средства для оплаты медпомощи, контролировать качество услуг в сфере здравоохранения и обеспечивать защиту прав пациентов. Как передает информиздание kommersant.ru, жители присоединенных территорий смогут обращаться в клиники по всей России. Также они вправе рассчитывать на высокотехнологичную медпомощь в федеральных медицинских организациях.