Фонды ОМС на присоединенных территориях будут выполнять функции страховщиков

На данные подразделения будут возложены функции страховых организаций, в том числе оформление полисов для жителей новых регионов.
Фонды будут выделять средства для оплаты медпомощи, контролировать качество услуг в сфере здравоохранения и обеспечивать защиту прав пациентов. Как передает информиздание kommersant.ru, жители присоединенных территорий смогут обращаться в клиники по всей России. Также они вправе рассчитывать на высокотехнологичную медпомощь в федеральных медицинских организациях.
В декабре председатель ФОМС Илья Баланин заключил соглашения о партнерстве с временно исполняющими обязанности глав новых регионов. Положения этого документа предполагают открытие территориальных подразделений и выдачу страховых полисов жителям присоединенных субъектов.
Напомним, что в конце сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав Российской Федерации в ходе СВО на Украине, которая началась 24 февраля на основании приказа президента РФ Владимира Путина.