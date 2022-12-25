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Фонды ОМС на присоединенных территориях будут выполнять функции страховщиков

Сегодня, 13:21
Федеральный ФОМС передал документацию для формирования территориальных фондов и системы общего медицинского страхования в Запорожской, Херсонской областях и ЛДНР.

 На данные подразделения будут возложены функции страховых организаций, в том числе оформление полисов для жителей новых регионов.

Фонды будут выделять средства для оплаты медпомощи, контролировать качество услуг в сфере здравоохранения и обеспечивать защиту прав пациентов. Как передает информиздание kommersant.ru, жители присоединенных территорий смогут обращаться в клиники по всей России. Также они вправе рассчитывать на высокотехнологичную медпомощь в федеральных медицинских организациях.

В декабре председатель ФОМС Илья Баланин заключил соглашения о партнерстве с временно исполняющими обязанности глав новых регионов. Положения этого документа предполагают открытие территориальных подразделений и выдачу страховых полисов жителям присоединенных субъектов.

Напомним, что в конце сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав Российской Федерации в ходе СВО на Украине, которая началась 24 февраля на основании приказа президента РФ Владимира Путина.

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