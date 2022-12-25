Ещё на одном автобусном маршруте Белгорода введут систему check-in/check-out

Как сообщает пресс-служба, система check-in/check-out на маршруте № 238 заработает в Белгородской агломерации с 27 декабря. Этот автобус курсирует от Северного и Шопино по проспекту Богдана Хмельницкого, улице Щорса и Южному микрорайону до улицы Энергомашевской.
Напомним, что система check-in/check-out подразумевает двойное прикладывание карты к валидатору — при входе и выходе. При прикладывании карты на выходе регистрируется остановка высадки, после чего корректируется сумма для списания.
Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки этого маршрута.
пресс-служба правительства
На данный момент система check-in/check-out работает на маршрутах № 101, 103, 103н, 111, 111у, 113, 114, 114д, 127, 172, 223, 223а, 223с, 227 и 237.