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Ещё на одном автобусном маршруте Белгорода введут систему check-in/check-out

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI

Ещё на одном автобусном маршруте Белгорода введут систему check-in/check-out

На автобусном маршруте № 238 с 27 декабря заработает система check in/check out, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области. Прикладывать карту к валидатору придётся дважды.

Как сообщает пресс-служба, система check-in/check-out на маршруте № 238 заработает в Белгородской агломерации с 27 декабря. Этот автобус курсирует от Северного и Шопино по проспекту Богдана Хмельницкого, улице Щорса и Южному микрорайону до улицы Энергомашевской.

Напомним, что система check-in/check-out подразумевает двойное прикладывание карты к валидатору — при входе и выходе. При прикладывании карты на выходе регистрируется остановка высадки, после чего корректируется сумма для списания.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки этого маршрута. 
пресс-служба правительства

На данный момент система check-in/check-out работает на маршрутах № 101, 103, 103н, 111, 111у, 113, 114, 114д, 127, 172, 223, 223а, 223с, 227 и 237.

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