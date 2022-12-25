Ещё на одном автобусном маршруте Белгорода введут систему check-in/check-out

Как сообщает пресс-служба, система check-in/check-out на маршруте № 238 заработает в Белгородской агломерации с 27 декабря. Этот автобус курсирует от Северного и Шопино по проспекту Богдана Хмельницкого, улице Щорса и Южному микрорайону до улицы Энергомашевской.