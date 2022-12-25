Белоблводоканал стал «крайним в дурно пахнущей истории» из-за тряпок в унитазе

Как сообщает Белоблводоканал, засор на сети канализации микрорайона ИЖС в Дубовом привел к тому, что придомовые территории стало подтапливать. В случившемся жильцы обвиняли Белоблводоканал, считая организацию виновной во всём случившемся. Но в самом предприятии считают иначе: по их мнению, «крайним в дурно пахнущей истории» они стали не совсем справедливо.