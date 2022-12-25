Белоблводоканал стал «крайним в дурно пахнущей истории» из-за тряпок в унитазе

Как сообщает Белоблводоканал, засор на сети канализации микрорайона ИЖС в Дубовом привел к тому, что придомовые территории стало подтапливать. В случившемся жильцы обвиняли Белоблводоканал, считая организацию виновной во всём случившемся. Но в самом предприятии считают иначе: по их мнению, «крайним в дурно пахнущей истории» они стали не совсем справедливо.
Сети, на которых произошел засор, не находится на балансе государственного предприятия Водоканал. Производить на данных сетях какие-либо действия без разрешения собственника предприятие не имеет права. И пенять в данном случае жильцам необходимо на собственника сетей, и с ним решать вопросы о том, кто и как эти сети будет обслуживать.
пресс-служба Белоблводоканала
Тем не менее, организация решила помочь жильцам и приехала на место. Там рабочих никто не встретил, после чего было принято решение не проводить работы в темноте без схемы. И за это Белоблводоканал также подвергся критике.
Но у этой истории всё же есть счастливый конец: засор удалось устранить сегодня, 25 декабря. Причиной подтапливания стали застрявшие в трубах тряпки. Их, вероятнее всего, смыл в унитаз кто-то из жильцов.
В организации настойчиво попросили не выбрасывать в туалет памперсы, ушные палочки и тряпки, чтобы подобное не повторилось вновь.