Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белоблводоканал стал «крайним в дурно пахнущей истории» из-за тряпок в унитазе

Сегодня, 13:33
Фото: Белоблводоканал
Официальный Telegram-канал Белоблводоканала рассказал историю о том, как он стал «крайним в дурно пахнущей истории». Всё началось после того, как один из жильцов частного дома выкинул тряпки в унитаз.

Как сообщает Белоблводоканал, засор на сети канализации микрорайона ИЖС в Дубовом привел к тому, что придомовые территории стало подтапливать. В случившемся жильцы обвиняли Белоблводоканал, считая организацию виновной во всём случившемся. Но в самом предприятии считают иначе: по их мнению, «крайним в дурно пахнущей истории» они стали не совсем справедливо. 

Сети, на которых произошел засор, не находится на балансе государственного предприятия Водоканал. Производить на данных сетях какие-либо действия без разрешения собственника предприятие не имеет права. И пенять в данном случае жильцам необходимо на собственника сетей, и с ним решать вопросы о том, кто и как эти сети будет обслуживать. 
пресс-служба Белоблводоканала

Тем не менее, организация решила помочь жильцам и приехала на место. Там рабочих никто не встретил, после чего было принято решение не проводить работы в темноте без схемы. И за это Белоблводоканал также подвергся критике.

Фото: Белоблводоканал

Но у этой истории всё же есть счастливый конец: засор удалось устранить сегодня, 25 декабря. Причиной подтапливания стали застрявшие в трубах тряпки. Их, вероятнее всего, смыл в унитаз кто-то из жильцов. 

В организации настойчиво попросили не выбрасывать в туалет памперсы, ушные палочки и тряпки, чтобы подобное не повторилось вновь. 

Читайте также:
Белоблводоканал пошёл в суд на ЭФКО, ГРИНН, компании Зотова и Ольги СавченкоБелоблводоканал отсудил 7,5 млн рублей у производителя масла с владельцами на КипреПрокуратура проверяет Белоблводоканал из-за отказа вывозить стоки в Новом Осколе
#Артем Черненко#Общество#Новости Белгорода#Белгород#ГУП «Белоблводоканал»#Засор#Тряпки#Конфликт
Подпишитесь
Наступивший на «опасный предмет» белгородский подросток лишился ступни
Сегодня, 06:23
Белгородским школьникам через родительские чаты расскажут о минных полях
Сегодня, 07:05
Белгородцы смогут показывать QR-код вместо рецепта в аптеках
Сегодня, 11:17
Итоги недели: белгородцев ограничивают в алкоголе и пиротехнике
Сегодня, 06:52
Ещё на одном автобусном маршруте Белгорода введут систему check-in/check-out
Сегодня, 07:33