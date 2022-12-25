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Белгородцы смогут показывать QR-код вместо рецепта в аптеках

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что со следующего месяца в регионе начнёт работать приложение «Электронный рецепт».

Разработанное для жителей Белгородской области приложение станет доступным со следующего месяца. Программа появится как на телефонах системы Android, так и IOS.

В приложении можно будет посмотреть все выписанные рецепты и назначения врача. Кроме того, в программе можно будет открыть QR-код, который упростит покупку лекарств по рецепту: достаточно будет показать код фармацевту на кассе.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

 

Также в отдельных разделах будут отображаться статусы заказов на доставку и остатки препаратов в аптеках. Для забывчивых в приложение будет доступна функция напоминания: приложение подскажет, когда нужно принять лекарство. Будет возможность заполнить индивидуальную электронную таблетницу и отслеживать курс приёма препарата.

Напомним, что 2020 году белгородцам выписали более 246 тыс. электронных рецептов. В 2021 году их число выросло до 482 тыс., а в 2022 — до 722 тыс. Белгородская область стала первым субъектом РФ, где внедрили такую систему. 

Кроме того, льготные лекарства на дом получают 75% белгородцев. Проект по доставке лекарств в Белгородской области запустили в 2021 году. Регион стал также первым в стране, кто реализовал эту инициативу.

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