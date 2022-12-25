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Белгородцев приглашают послушать орган на Новый год

Сегодня, 11:50
Фото: 1MI
Как заверяет пресс-служба правительства Белгородской области, дуэты в четыре руки «Торжество клавиш» пройдут 30 и 31 декабря и станут «необычным видом досуга» для всех желающих.

Концерты пройдут 30 и 31 декабря в 19 и 17 часов соответственно. Место — Белгородская государственная филармония. Там же можно узнать подробности и приобрести билеты.

Для всех желающих выступят солист филармонии и лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин, а также заслуженная артистка РФ Людмила Петрова. Музыканты подготовили дуэты в четыре руки для органа, фортепиано и клавесина — «Торжество клавиш – 4».  

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Программа станет необычным видом досуга для всех гостей и жителей Белгородской области.
пресс-служба правительства 

Напомним, что Тимур Халлиулин регулярно даёт концерты в Белгороде. Играет мужчина на электронном органе — инструмент содержит семплы настоящего живого органа с тремя клавиатурами. В его банке памяти романтический, барочный, современный и исторический органы. 

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