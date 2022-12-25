Белгородцев приглашают послушать орган на Новый год

Концерты пройдут 30 и 31 декабря в 19 и 17 часов соответственно. Место — Белгородская государственная филармония. Там же можно узнать подробности и приобрести билеты.
Для всех желающих выступят солист филармонии и лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин, а также заслуженная артистка РФ Людмила Петрова. Музыканты подготовили дуэты в четыре руки для органа, фортепиано и клавесина — «Торжество клавиш – 4».
Программа станет необычным видом досуга для всех гостей и жителей Белгородской области.
пресс-служба правительства
Напомним, что Тимур Халлиулин регулярно даёт концерты в Белгороде. Играет мужчина на электронном органе — инструмент содержит семплы настоящего живого органа с тремя клавиатурами. В его банке памяти романтический, барочный, современный и исторический органы.