Белгородцев приглашают послушать орган на Новый год

Для всех желающих выступят солист филармонии и лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин, а также заслуженная артистка РФ Людмила Петрова. Музыканты подготовили дуэты в четыре руки для органа, фортепиано и клавесина — «Торжество клавиш – 4».