Белгородским школьникам через родительские чаты расскажут о минных полях

Напомним, что вчера в селе Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток наступил на «неустановленный взрывоопасный предмет», в результате чего произошла его детонация. Подростка доставили в областную детскую больницу с травматическим повреждением стопы и лица. Часть ноги в итоге ребёнок потерял.