Белгородским школьникам через родительские чаты расскажут о минных полях

Сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что правительство региона планирует через родительские чаты и сельские администрации довести до жителей приграничных районах информацию о минах и о минных полях.
Я думаю, что в этом направлении работы должно проводиться очень много. Ещё раз: давайте беречь наших детей, потому что они находятся в серьезной опасности, в серьёзной зоне риска и требуют повышенного родительского внимания.
Вячеслав Гладков
Напомним, что вчера в селе Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток наступил на «неустановленный взрывоопасный предмет», в результате чего произошла его детонация. Подростка доставили в областную детскую больницу с травматическим повреждением стопы и лица. Часть ноги в итоге ребёнок потерял.