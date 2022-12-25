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Белгородским школьникам через родительские чаты расскажут о минных полях

Сегодня, 07:05
Фото: 1MI
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, школьников и их родителей проинформируют о минах с помощью чатов и местных администраций.

Сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что правительство региона планирует через родительские чаты и сельские администрации довести до жителей приграничных районах информацию о минах и о минных полях.

Я думаю, что в этом направлении работы должно проводиться очень много. Ещё раз: давайте беречь наших детей, потому что они находятся в серьезной опасности, в серьёзной зоне риска и требуют повышенного родительского внимания.
Вячеслав Гладков

Напомним, что вчера в селе Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток наступил на «неустановленный взрывоопасный предмет», в результате чего произошла его детонация. Подростка доставили в областную детскую больницу с травматическим повреждением стопы и лица. Часть ноги в итоге ребёнок потерял.

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#Артем Черненко#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дети#Мины#Чаты#Родители#Информирование
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