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35-летнюю женщину сбила иномарка в Белгородской области

Сегодня, 13:17
Фото: социальные сети
Об очередном ДТП в Белгородской области сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
Сюжет
ДТП

По данным ведмоства, столкновение произошло вчера в 18:40 минут. Место — район дома 1а по улице Ублинские горы Старого Оскола.

60-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Klan, наехал на 35-летнюю женщину, шедшую по проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Сообщается также, что вчера в 7 утра  66-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», не уступил дорогу автомобилю HOWO, под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП автомобилисты отделались травмами.

Напомним, что Белгородская область рискует не уложиться в нацпроект «Безопасные качественные дороги» из-за большого количества смертельных ДТП. В правительстве уже прорабатывают способы решения этой проблемы.

На белгородских дорогах погибло на 29 человек больше, чем допустимо по нацпроекту
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#Артем Черненко#ДТП#Происшествия#Белгородская область#Старый Оскол#Иномарка#Авто#Пешеходы
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