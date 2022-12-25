35-летнюю женщину сбила иномарка в Белгородской области

По данным ведмоства, столкновение произошло вчера в 18:40 минут. Место — район дома 1а по улице Ублинские горы Старого Оскола.
60-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Klan, наехал на 35-летнюю женщину, шедшую по проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
Сообщается также, что вчера в 7 утра 66-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», не уступил дорогу автомобилю HOWO, под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП автомобилисты отделались травмами.
Напомним, что Белгородская область рискует не уложиться в нацпроект «Безопасные качественные дороги» из-за большого количества смертельных ДТП. В правительстве уже прорабатывают способы решения этой проблемы.