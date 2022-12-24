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В «Тамбовском беконе» ответили на новость о снижении статуса биобезопасности

Сегодня, 14:09
Фото: 1MI
Компания прислала "Бел.Ру" ответ, из которого следует, что биологическая защита организована на высоком уровне.

После публикации на «Бел.Ру» материала про снижение статуса биобезопасности с IV уровня до I — самого низкого, в редакцию пришёл ответ от «Тамбовского бекона». В компании заявили, что переживать на счёт биологической защиты не стоит — она на высоком уровне:

В настоящее время все объекты Белгородского филиала ООО «Тамбовский бекон» относятся к компартменту IV и соответствуют высокому уровню биологической защиты. Данные по уровню компартментализации предприятий Мясного бизнеса ГК «Русагро» находятся в открытом доступе в системе контроля и учета в области ветеринарного надзора «Цербер».
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#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Тамбовский бекон#Безопасность
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