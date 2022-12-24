В «Тамбовском беконе» ответили на новость о снижении статуса биобезопасности

После публикации на «Бел.Ру» материала про снижение статуса биобезопасности с IV уровня до I — самого низкого, в редакцию пришёл ответ от «Тамбовского бекона». В компании заявили, что переживать на счёт биологической защиты не стоит — она на высоком уровне: