В «Тамбовском беконе» ответили на новость о снижении статуса биобезопасности

После публикации на «Бел.Ру» материала про снижение статуса биобезопасности с IV уровня до I — самого низкого, в редакцию пришёл ответ от «Тамбовского бекона». В компании заявили, что переживать на счёт биологической защиты не стоит — она на высоком уровне:
В настоящее время все объекты Белгородского филиала ООО «Тамбовский бекон» относятся к компартменту IV и соответствуют высокому уровню биологической защиты. Данные по уровню компартментализации предприятий Мясного бизнеса ГК «Русагро» находятся в открытом доступе в системе контроля и учета в области ветеринарного надзора «Цербер».