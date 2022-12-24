В нелегальном доме престарелых в Кемерове при пожаре погибли 20 человек

По данным информационного агентства «Интерфакс», пожар в частном доме престарелых начался ночью 24 декабря. При пожаре погибли 20 человек, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.
В настоящий момент спасатели продолжают разбирать завалы.
Также выяснилось, что здание нелегально использовалось для круглосуточного содержания пожилых людей, а системы пожаротушения там не было. Предварительной причиной происшествия стала неисправность котла.
Прокуратура Кемеровской области проведёт проверку случившегося.