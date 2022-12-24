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В нелегальном доме престарелых в Кемерове при пожаре погибли 20 человек

Сегодня, 04:55
Фото: Пресс-служба МЧС России
Пожар в доме престарелых.
Предварительной причиной возгорания стала неисправность котла, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах Кемеровской области.
Сюжет
Пожар

По данным информационного агентства «Интерфакс», пожар в частном доме престарелых начался ночью 24 декабря. При пожаре погибли 20 человек, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

В настоящий момент спасатели продолжают разбирать завалы.

Также выяснилось, что здание нелегально использовалось для круглосуточного содержания пожилых людей, а системы пожаротушения там не было. Предварительной причиной происшествия стала неисправность котла.

Прокуратура Кемеровской области проведёт проверку случившегося.

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